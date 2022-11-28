清理居家環境 避開這7大禁忌幫你省時省力

清理居所時，有7大禁忌要記得且勿犯，做到便可以省下許多時間和精力。Getty Images

下定決心要清理居所，「重新出發」時，有7大禁忌要記得且勿犯，做得到，一定可以省下許多時間和精力。做不到呢？下文會提及。

首先，不要「整天為之」，承認我們不可能有那麼大的心力和體力，一口氣就把家裡整理得清爽如意。如果執意為之，保證過了半天你就筋疲力盡了。最好的辦法是分梯次整理，每次一個房間或區塊，不要急著「一天之內搞定。」

第二禁忌：舉辦庭院拍賣 會。光擺東西就耗時不少，而所得保證不多，甚至乏人問津，益增挫敗感。東西難賣，因為你不要的，別人也不會很想要。所以，跳過這個想法，值錢的波到臉書 市場、Craigslist或本地社媒上直接定價賣出，其餘捐出去。

第三，心中毫無目標就「發心整理」。先定好目標：要騰出空間？還是要縮短清理的時間？搞不清楚目的何在，要清除哪些「沒用的東西」，就越發難以決定。所以，在清理的過程，隨時回想動機何在，目標清晰後，動作就俐落了。

第四，別踏上「回顧之旅」，尤其是整理照片時。照片留到今天，就是因為「值得回味」，但是陷入回味之旅，動手整理的時間就沒了。很想沉溺在某些照片或紀念品的時候，提醒自己今天的目標是甚麼，暫時放開，真要好好回味過去，另擇日為之。

第五，勿「一次完成」。整理住家就如其他技術，越做會越順手，因此，每次開始時，告訴自己，這是第一次大掃除。這樣，下一次整理時，看到上次你反覆考慮仍猶豫不決而留下的東西，也許這次就會更有概念到底多常用到它？是否該跟它告別了？

第六，完美主義。別以為Pineterest網站上展示的櫥櫃器具，永遠都是那麼乾淨、漂亮、整齊，整理居住環境的目的，是讓它更能發揮功效，讓你住得更舒服，不是要它上Southern Housekeeping雜誌的封面。

第七，讓愧疚感湧上心頭。自己或別人花了很多錢買來的，貴重的禮物等，如今要丟掉，愧疚感油然而生，這可不是清理的目的，衡量一下，若真太占空間，就核准自己捨棄吧，連愧疚感一併捨棄。