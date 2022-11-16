手機的應用程式 這些最好立即刪除

下載手機應用程式之前先研究並熟悉開發公司，評估應用程式是否值得信賴

智慧型手機 為日常生活帶來重大變革，但卻也耗損人們的時間、侵蝕個人的數據資料及隱私，Men's Health網站提醒使用者在下載應用程式 (App) 之前先研究並熟悉開發公司，評估應用程式是否值得信賴，以下是建議使用者刪除的手機應用程式名單。

1) GasBuddy

許多實用的應用程式其實嚴重威脅個人數據安全，例如油價比價網站GasBuddy，雖然能幫助使用者查詢附近的加油站價格，但這也意味著該程式收集了大量的位置數據。

2) 抖音 TikTok

中國的社群應用程式抖音(TikTok)廣受青少年歡迎，但也帶來安全疑慮，引起政府關注；抖音收集海量的用戶數據，儘管可能無惡意，但使用者至少應保持謹慎，並評估這些社群媒體 是否會取得硬體識別碼、記憶體使用、手機安裝程式、IP位址等資訊。

3) 竊取臉書Facebook登入驗證資訊的應用程式

網路安全公司Evina目前已發現25個使用惡意軟體竊取臉書登入驗證資訊的應用程式，其中有許多為普通的桌布或手電筒相關程式。 Evina已經與Google合作將這些應用程式從Google Play下架，若手機受還有這些應用程式，務必盡快刪除。

4) 憤怒鳥Angry Birds

著名的吹哨者、美國國家安全局(NSA)前外包雇員史諾登(Edward Snowden)曾揭發該遊戲吸收大量使用者的數據，而後媒體報導美國國家安全局(NSA)與英國政府通訊總部(GCHQ)利用憤怒鳥收集、傳送使用者個資。

隱藏在遊戲中的廣告平台讓公司能鎖定使用者投放廣告，而這些廣告數據完全透明，這代表如電話號碼、通話紀錄、位置等敏感數據都被公開而且能讓政府單位取得。

5) IPVanish VPN

大多數虛擬私人網路(VPN)應用程式程式都不安全，包括知名供應商IPVanish VPN；2018年，IPVanish VPN被發現記錄使用者的數據並提供給美國當局，引發信任疑問。