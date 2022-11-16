我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會幕後: 習花數小時親自修改台灣問題談話要點

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領錢滾蛋

手機的應用程式 這些最好立即刪除

編譯徐薏茹／即時報導
下載手機應用程式之前先研究並熟悉開發公司，評估應用程式是否值得信賴
下載手機應用程式之前先研究並熟悉開發公司，評估應用程式是否值得信賴

智慧型手機為日常生活帶來重大變革，但卻也耗損人們的時間、侵蝕個人的數據資料及隱私，Men's Health網站提醒使用者在下載應用程式 (App) 之前先研究並熟悉開發公司，評估應用程式是否值得信賴，以下是建議使用者刪除的手機應用程式名單。

1) GasBuddy

許多實用的應用程式其實嚴重威脅個人數據安全，例如油價比價網站GasBuddy，雖然能幫助使用者查詢附近的加油站價格，但這也意味著該程式收集了大量的位置數據。

2) 抖音TikTok

中國的社群應用程式抖音(TikTok)廣受青少年歡迎，但也帶來安全疑慮，引起政府關注；抖音收集海量的用戶數據，儘管可能無惡意，但使用者至少應保持謹慎，並評估這些社群媒體是否會取得硬體識別碼、記憶體使用、手機安裝程式、IP位址等資訊。

3) 竊取臉書Facebook登入驗證資訊的應用程式

網路安全公司Evina目前已發現25個使用惡意軟體竊取臉書登入驗證資訊的應用程式，其中有許多為普通的桌布或手電筒相關程式。 Evina已經與Google合作將這些應用程式從Google Play下架，若手機受還有這些應用程式，務必盡快刪除。

4) 憤怒鳥Angry Birds

著名的吹哨者、美國國家安全局(NSA)前外包雇員史諾登(Edward Snowden)曾揭發該遊戲吸收大量使用者的數據，而後媒體報導美國國家安全局(NSA)與英國政府通訊總部(GCHQ)利用憤怒鳥收集、傳送使用者個資。

隱藏在遊戲中的廣告平台讓公司能鎖定使用者投放廣告，而這些廣告數據完全透明，這代表如電話號碼、通話紀錄、位置等敏感數據都被公開而且能讓政府單位取得。

5) IPVanish VPN

大多數虛擬私人網路(VPN)應用程式程式都不安全，包括知名供應商IPVanish VPN；2018年，IPVanish VPN被發現記錄使用者的數據並提供給美國當局，引發信任疑問。

智慧型手機 抖音 社群媒體

上一則

旅遊業復甦在即 聯合航空提高酬賓里程晉級門檻

下一則

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

延伸閱讀

王海打假瘋狂小楊哥 產品虛標功率 喊話「賠1億」

王海打假瘋狂小楊哥 產品虛標功率 喊話「賠1億」
「不放心抖音」 FBI警告：中竊美資料 超過他國總和

「不放心抖音」 FBI警告：中竊美資料 超過他國總和
YouTube廣告冷 購物功能救營收

YouTube廣告冷 購物功能救營收
露胸露腰運動 健身妹被要求包緊

露胸露腰運動 健身妹被要求包緊

熱門新聞

此時正是家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多11月上架的新產品更值得留意。取自Shutterstock

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

2022-11-08 10:20
黑色星期五購物優惠比往年都提早啟動，現在正是搜尋黑五最佳目標的時刻。取自pexels

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

2022-11-11 10:44
「非當令」食材和「缺乏誠意」的菜單是大廚眼中最不值得的開胃菜。Shutterstock

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

2022-11-11 10:46
女性心臟病發的症兆也可能和男性不同，例如疲倦和暈眩，宜留意才不會錯過及早診斷、治療的機會。Shutterstock

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

2022-11-15 10:10
好市多 標榜價格低廉，但展售的商品幾乎都是批發包裝，數量大，購物前若不妥善規劃，最後反而花更多錢。取自Shutterstock

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

2022-11-14 10:32
想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物。Getty Images

一元店購物 3個少為人知的額外好處

2022-11-09 10:13

超人氣

更多 >
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜
從拜習會細節 看美中過招爭話語權

從拜習會細節 看美中過招爭話語權