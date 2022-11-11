買台地毯清潔機 去除頑垢之餘還可奉獻愛心

Bisssel Little Green多功能地毯清潔機能夠清除用吸塵器吸不掉的地毯污漬。取自Amazon

許多人都有這樣的經驗，不論用吸塵器怎麼清潔地毯，總有些頑強的污漬是怎麼也清除不掉的。

一種選擇是，每隔幾個月花些錢找專業清潔公司來處理；另一種比較划算的方式是，花$100買個高品質的Bisssel Little Green多功能可攜式地毯清潔機，隨時都可以使用。這款體積迷你、綠色外表的強力清潔機，目前在亞馬遜 網站有折扣，售價為$109.59。

這款清潔機有令人驚訝的超強吸力，簡單兩個步驟便可以除去污漬。首先，用清潔劑溶解地毯上的陳年污垢，接著再以強大吸力除去上面的殘餘物質。

重僅9磅的這款清潔機，雖然乍看不像能有效清除髒污的工具，但消費者最終會愛上它的迷你，因為還可以拿它來清潔沙發、椅子，以及處理汽車 椅墊上殘留的飲料痕跡以及寵物毛髮等汙垢。

另一點值得稱道的是，Bissell地毯清潔機還有除菌消臭的噴霧功能，不只處理汙漬，還能去除異味，讓空氣中散發有如春天般的清新花香味。

Bissell地毯清潔機在亞馬遜網站獲得5萬名消費者的五星評價，許多愛用者甚至誇張地說，無法想像沒有這款地毯清潔機的日子。一名消費者提到：「我是個三寶媽，還養了三隻寵物，這款清潔機改變了我的生活。擁有它，清潔沙發變得超級輕鬆又省時，而地毯看起來就像是新的！」

Bisssel Little Green多功能可攜式地毯清潔機，也可以清除沙發汙垢。取自Amazon

另一名消費者留言說：「我家的戶外座椅經過日曬雨淋，看起來十分粗糙，我以為永遠無法將它們清潔乾淨，但這個清潔機實在神奇，它讓這些座椅變得像新的一樣。我還用它來清潔沙發，實在太好用了，不但超級乾淨，味道聞起來也很棒。」

Bissell清潔機在使用後，也很容易保養，配備了清潔的軟管，可讓機器保持乾淨到下一次需要使用時。

如果你是一名愛護動物人士，一定很樂於知道由Bissell支持的寵物基金會 (Bissell Pet Foundation) 宗旨為拯救流浪動物，每當你購買一台Bissell地毯清潔機時，同樣的金額也會捐給基金會，可以讓這些動物有個可愛的家。