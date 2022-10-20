用這5個方法 讓家中電費月省100元

檢視哪些因素會影響能源費用的增加，在冬季來臨前預做調整，讓電費帳單不致爆表。Getty Images

隨著夏季遠離，不再需要使用冷氣，多數美國人可以從高電價的帳單中暫時鬆一口氣。但別高興太久，因為冬季的高昂暖氣費即將報到。

省錢達人和Why Budgeting網站創辦人Damian Serwin表示，為了即將增加的暖氣支出，消費者有必要檢視哪些因素會影響費用的增加，在冬季來臨前預做一些調整，讓帳單不致爆表。以下是5個實際可改善支出的作法，讓電費每個月可以省下100元 (更精確地說是104元)。

‧ 選擇對的電費費率，每月至少省下$50

退休 的電力工程師Amanda Freick，他處理過無數消費者的請求，希望可以降低每個月的電費。她建議打電話詢問供應電力的公司，或透過網路了解費率和價目表；有些電力公司允許消費者改變他們的費率，如此或許可以省下一筆錢。

Freick舉例說，2020年她改變了費率的標準，從原來以kWh (千瓦．時) 計費改成TOU (time-of-use時間電價，鼓勵民眾在尖峰時間節省用電)，靠著改成TOU和將一些耗電的工作改到離峰時間，她每月電費減少了約50元。

消費者可以在能源部 (Department of Energy, DOE) 網站的「計算你的電力費率選擇」(Evaluating Your Utility Rate Options) 網頁上了解更多訊息，但不同的費率有不同的規定。例如紐約的電力公司Con Edison便允許民眾改為時間電價，但計費方式需至少持續一年。科羅拉多的XcelEnergy將在未來三年，逐步把民眾的費率全部改為時間電價。

‧ 使用LED燈泡降低造明費用，每月可省$19

根據能源部的節能方案，造明占了家庭電費支出的15%，因此用什麼形式造明大有關係。節能專家Steven MacDonald說，LED燈泡比一般白熾燈泡約可省電90%，但還是很多家庭還沒全部更換、或僅部分更換；每一個換成LED的燈泡，每年可以節省電費$3-4。

能源部的報告指出，每個家庭約使用50個燈泡，依照Steven MacDonald的估算，一年可以省下約$200。但節能達人則樂觀地估算，每個家庭換成LED燈將可省下$225 (月省$18.75)。

‧ 改善樓頂隔熱，每月約省13元

Forbes房產公司估計，樓頂的隔熱設備雖然每平方英尺約需$1至$7，但長期下來可以節省電費支出，這可能是對房屋所做的最好投資 。房產開發商Wesley Williams也表示，對天然氣與電費支出影響最大的便是隔熱設備，確保家裡的隔熱設備發揮功能，尤其是樓頂的空間，如果隔熱沒做好，你將會很驚訝有多少冷氣與暖氣會從屋頂流失。

根據能源部報告，靠著空氣密閉、樓頂隔熱設備、地板下的管線空間和地下室托樑的隔熱，每戶家庭約可省下11-15%的冷暖氣費用。

根據能源資訊管理局 (Energy Information Administration, EIA)統計，平均每家每月的能源帳單為$121，若依能源署可節省11%來估算，每月可省下$13.31、每年可省$159.72。

‧ 堵住冷暖氣管線縫隙，每月可省$12

Williams說，接下來要做的是檢查門窗，確認它們的邊緣是否緊密，時間一久所有的東西都會逐漸鬆脫、留下縫隙。

能源署統計，簡單的補救措施例如填縫劑、密封條，便可以省下10%的能源費用，以每月電費$121計算，每月便可省下$12.1。

‧ 裝設自動調溫器，每月可省下$10

改裝一個時尚、高效率的控溫系統，是房屋裝修時一筆大花費，如果還不打算這麼做，也可以有較簡單的方法可以降低冷暖氣費用。

穆拉計畫(Moolah Project)創辦人Lauren Davis說，其中一個最簡單也有效率的方法是裝設自動調溫器，可以讓室內溫度自動降低或調高，可省下大筆冷暖氣支出，只要一個改變，就可以節省至少10%的電費帳單。即便以8%保守估計，每月也可省下$9.68。