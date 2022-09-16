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廚房衛浴裝修後 多餘磁磚別丟棄 稍微加工妙用多

記者張聲肇 / 即時報導
整修廚房、浴室後，剩下的磁磚別丟掉，稍微加工妙用多。取自pexels
整修廚房、浴室後，剩下的磁磚別丟掉，稍微加工妙用多。取自pexels

整修廚房、浴室後，剩下的磁磚別丟掉，稍微加工妙用多，譬如改造成茶杯墊，或掛在牆上當裝飾，不但「廢物利用」，填補家裡的日用品，還可平添生活情趣。

磁磚本身就很防水，大小適合當茶杯墊的，直接就可轉用，要稍加變形也可以，若有單色磁磚，還可從地圖、明信片、底片、車票或電影票、剪報或書本等取材，裁成你要的大小，黏到磁磚上面。黏好後，記得擠出空氣，塗上密封膠，完全乾燥後，再從底下四個角落貼上氈墊，自製「再生」茶杯墊就完成了。

大一點的磁磚，則可改為乘物托盤，這須外加橡膠墊防止滑落或傷害家具，也需加上把手，因此製造材料與工具稍微多些。作法：先把防滑墊的大小裁好，黏上；黏妥後，在四個角落貼上氈墊（felt pads）。黏貼把手一定要用強力膠，托盤才夠穩固。這樣改裝的托盤不宜用來端大量食物或飲料，當作裝飾品絕對夠格。

如果有漂亮的磁磚，又有空白尚待裝飾的牆面，把磁磚掛上去就是絕美的圖案設計。概念很簡單，執行可沒那麼簡單，但也沒那麼困難。首先，準備隱形平板掛勾（disc plate hanger ）或鋸齒型掛勾（ saw tooth hanger），平板掛勾較理想，因為磁磚可以完全平貼牆壁。先把磁磚背面洗乾淨，晾乾．再把掛版塗濕，黏鐵到磁磚背面，黏穩來，放24小時後再掛上去。

同樣的概念改為磁鐵黏到冰箱上，要確定磁鐵夠「力」撐得住磁磚，但不能太大，突出來不好看。黏貼磁鐵和磁磚的黏劑也要夠強。黏好後，同樣放24小時，再「吸」到冰箱等上面。

多餘磁磚最大的功能是「改換桌面」－－把原來的玻璃桌面改換成磁磚桌面。這算是勞力密集的大工程，材料也要加上合木板。室外的桌子改成不怕水的磁磚桌面也很好。

先把玻璃桌面拿下來，量好尺寸，再把同樣尺寸的木板黏或釘回去，「鋪」磁磚前，先在上面試擺，同時決定是否「修邊」。決定樣式後，再擺上去，用膠泥或水泥黏到木板上；如果要在邊緣灌漿（膠泥），等磁磚完全乾了再灌。

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