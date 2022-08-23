3個理由 提醒你或許該換個絲質枕頭套了

絲質枕頭套除了有柔滑的觸感之外，對頭髮與皮膚還有好處。Getty Images

睡美人沉睡了100年，或許是因為她有個絲質枕頭；在她醒過來時，金色秀髮依然平順、皮膚也依舊光滑。難道這是枕頭的功勞嗎？也許是吧！根據「消費者報告」的報導，花個30元，你不需要是個公主也能享受絲質枕頭帶來的好處；睡覺時將它放在背後、側面或是腹部，享受柔滑的觸感之外，還能獲得以下這些好處：

1.減少頭髮受損和捲曲

根據專家表示，睡在絲質枕頭上對頭髮大有好處，因為光滑的表面減少了頭髮的摩擦和斷裂。波士頓 專業美髮機構True Hair Education的創辦人Brenda Amaral說，一些棉質的寢具接觸到頭髮的表層，在不夠平坦與擠壓下，產生的摩擦力將破壞頭髮的表層，絲質枕頭套則可以避免這些摩擦，尤其是睡覺喜歡翻來滾去、或是捲髮的人，頭髮需要更多的呵護。

Amaral強調，捲髮的人永遠需要一個絲質枕頭套，因為這類有波浪的髮型容易讓頭髮表層斷裂，需要更溫柔的對待。

市面上一些美髮產品的PH值偏高，像化學直髮劑、染髮劑、燙髮液和某些洗髮精，一樣會讓頭髮表層膨脹，會讓頭髮在碰上枕頭套時像魔鬼沾一樣；Amaral說，絲質枕頭套同樣可以解決這個問題。

2. 保濕功能更好

加州 羅馬琳達大學 ( Loma Linda University) 助理教授Janiene Luke表示，證據顯示和其他枕頭套相比，絲質枕頭套的吸水力較低，這對頭髮保濕是個優點，尤其是捲曲和乾燥的髮質。

和直髮相比，捲髮或自然捲的頭髮保濕力較低，且容易斷裂。棉質枕頭套吸水性強，讓頭髮在經過一整夜之後變得較為乾燥。

喜愛護膚的女性注意了，經過實驗證明，比起棉質枕頭套，絲質的比較不會吸收塗抹在臉上面霜。

3. 較不易讓臉部產生皺紋

原因是絲質枕頭套平滑的表面減低了對臉部皮膚的摩擦，因此也減少皮膚皺紋的產生。若使用其他材質枕頭套，在側睡時，恐更容易產生皺紋。

Luke說，雖然睡在絲質枕頭套上並不能保證皮膚不會老化，但是它光滑的表面確實可以減少皺紋的產生。這個理論雖未經過醫學 實驗證明，但Slip實驗室以鹿的皮膚做測試，絲的材質比起棉質，平均減少了43%的摩擦力。

雖然有些品牌宣稱他們的絲質枕頭套可以減輕粉刺的生成，Luke不置可否。「不管你選擇的是哪一種材質的枕頭套，定期更換與清潔才是最重要的。」