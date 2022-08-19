消費者報告：這5件事 洗衣專家從來不做

專家建議洗衣服時絕對不要做的5件事。Getty Images

里奇．韓德爾(Rich Handel)是「消費者報告」網站的測試工程師與洗衣專家。他在小時候經常幫父母洗衣服，里奇說，這不代表他很會洗衣服，他通常不會先把衣服上的污漬除去，只讓它們泡在洗衣機裡幾個小時，然後注入洗衣精，這樣衣服自然洗不乾淨。

在測試過上百款洗衣機後，現在的里奇已是洗衣高手，他說有幾件事是自己在洗衣服時絕對不會做的。為了讓你的麻質衣物保持光澤、洗衣機與烘乾機的壽命更長久，不妨參考以下他的說法。

1. 不用衣物柔軟精

「我從來不用衣物柔軟精，那只是浪費錢。」里奇說，除了可能會引起皮膚過敏 ，它還會殘留在衣物上，減低毛巾的吸水性。

誰需要柔軟的衣服呢？一件剛從烘衣機拿出來的溫熱T恤，在洗滌時還加入了衣物柔軟精，看起來確實不錯—柔軟、平順、舒適。但這並不值得，因為衣物柔軟精會殘留在洗衣機內、導致黴菌滋生，長期下來會讓寢具和衣物變得更易燃。烘衣紙可能比柔軟精好一些，但他們同樣會產生殘留物，影響烘衣機對濕度的感應能力，所以最好還是不要使用。

2. 不要將衣服分開放浴缸洗

「我不會將衣服放在浴缸洗」，里奇說，將洗衣機設定為慢速、輕揉，也有同樣的效果。疫情 期間，因為洗衣店關閉，許多人不得不用浴缸洗衣服，這種經驗最好不要再經歷一次。除了毛衣與禮服外，相信很多人樂於採納里奇的建議。

即使這樣做可能傷害某些布料或讓衣物染上其他顏色，最重要的是可以避免浪費時間；此外，將衣物另外放一個地方，將需要更多遍的清洗工作。里奇表示，如果衣服特別髒，在洗滌之前可以多一道手續，將洗衣機按鈕調到清洗-旋轉 (rinse-and-spin) 或浸洗-旋轉 (soak-and-spin) 即可。

3. 不要使用過量的洗衣精

「我從來不使用超過中等分量的洗衣精」，里奇說，現在的洗衣精都是濃縮的，用量太多會導致化學物質殘留在衣物上，為了省錢起見，用最少的量即可。

多數人在使用洗衣精時，會倒比需要的分量多一倍，這樣不只浪費金錢，也會讓洗衣機易滋生黴菌，還會讓清洗時間增加，甚至讓皮膚容易發癢、長疹子。選擇好的洗衣精，遵照用量說明和使用量杯，可以避免上述缺失。

4. 衣服污漬未清除時，不要放入烘衣機

「在沒確定衣服100%洗乾淨之前，我不會將它們放入烘衣機」，里奇說，烘衣機的高溫 會讓污漬更加附著在衣物上，永遠無法清除。

多數人在煮飯時總會濺到些橄欖油、醬油或是酒，里奇的建議或許可以搶救一些衣服。高溫對衣物有害，尤其是上面有污漬時，所以洗衣服前記得先處理汙漬。

5. 洗衣機不要塞入過多衣物

「我絕不會在洗衣機塞入過多的衣服」，里奇說，這讓洗衣精與衣服無法充分循環，烘衣機也是同樣情形，塞得太滿會讓空氣無法在衣服間循環。

如果在趕時間，但是又想要清洗被套和所有的運動衫，或是忙完廚房的工作，得清洗所有的抹布；儘管如此，塞入過多東西到洗衣機，還是得不償失，除了會縮短洗衣機壽命，衣服也容易因過多的摩擦讓布料受損。所以，在關上洗衣機的門之前想一想，還是讓被套留到下一次再洗吧！