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郵輪沒警察 誰保護遊客安全？

編譯尤寶琪／即時報導
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郵輪公司會透過聘請內部保全人員，並採取其他預防措施來應對發生犯罪的可能性，以確保...
郵輪公司會透過聘請內部保全人員，並採取其他預防措施來應對發生犯罪的可能性，以確保乘客安全。(路透)

郵輪被設計成一個充滿歡樂的海上假期之家，但犯罪在海上與在陸地上一樣，都可能會發生。

郵輪公司會透過聘請內部保全人員，並採取其他預防措施來應對發生犯罪的可能性，以確保乘客安全。

「郵輪上的犯罪極為罕見，乘客和船員的安全始終是我們的首要任務，」國際遊輪協會(Cruise Lines International Association，CLIA)發給「今日美國報」(USA Today)的聲明中表示，「郵輪公司嚴肅對待所有犯罪指控，為乘客和船員提供支持，並與執法部門密切合作，進行報告、調查，並在適當情況下協助提起訴訟。」

賓客可能會想知道，如果船上發生緊急情況該聯絡誰，以及如果自己成為犯罪受害者該怎麼辦。以下就是啟航前你需要了解的資訊。

郵輪上有保全人員嗎？

「郵輪公司擁有完善的安全措施、規程、招募流程、培訓系統、監控系統和報告程序，」CLIA表示並補充指出，保全團隊全天候24小時運作。

如果船上發生犯罪事件，該聯絡誰？

CLIA建議，如果乘客懷疑發生犯罪或其他緊急情況，應聯繫船上保全人員或其他船員。

Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.律師事務所海事律師溫克爾曼 (Michael Winkleman)指出，根據自身經驗，如果乘客有任何安全方面的顧慮，聯繫客戶服務部「可能是最佳途徑」。乘客可以透過電話或親自前往服務台聯繫他們。

如果郵輪上發生犯罪事件，會怎麼辦？

「郵輪船隻安全與安保法」(Cruise Vessel Security and Safety Act)對在美國境內進行登船或離船的船舶提出了一系列安全要求，包括涵蓋證據保存培訓和視訊監控等各個方面。郵輪公司還必須向執法部門報告包括謀殺、性侵犯和綁架在內的犯罪事件。

郵輪上發生多少起性侵事件？

根據美國交通部(Department of Transportation)數據，2025年在美國境內登船或離船的郵輪上共報告了131起性犯罪案件，這些案件包括51起性侵犯和80起強暴。

精華 FAQ

  • 應先聯繫船上保全人員或其他船員，若擔心自身安全，也可直接找客戶服務部處理，透過電話或親自到服務台反映情況。

  • 郵輪公司會配置內部保全團隊，並建立招募、培訓、監控與報告制度，CLIA也表示保全團隊24小時運作，且會與執法部門密切合作。

  • 依《郵輪船隻安全與安保法》，在美國境內登離船的郵輪須落實證據保存培訓、視訊監控等措施，並通報謀殺、性侵犯與綁架等犯罪。

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