這趟夏日限定列車 飽覽蘇必略湖沿岸風光

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AI重點 文章重點整理： 重點一： 德盧斯和風號夏季每日行駛，沿蘇必略湖岸展示北岸風光。

德盧斯和風號夏季每日行駛，沿蘇必略湖岸展示北岸風光。 重點二： 列車自1892年車站出發，75分鐘往返雙港並經過綠意景點。

列車自1892年車站出發，75分鐘往返雙港並經過綠意景點。 重點三：穹頂車廂提供全景玻璃、免費飲品與冷盤，票價較高。

明尼蘇達州德盧斯（Duluth）的夏日序幕，總伴隨著當地步道的開放、湖畔露天座位的出現，以及首批勇於踏上沙灘的戲水人潮；此時也是「德盧斯和風號」（The Duluth Zephyr）列車開始每日沿著蘇必略湖（Lake Superior）岸行駛的時刻，透過這趟北岸觀光 鐵路之旅，為乘客呈現城市與湖泊的絕美景致。

漫旅（Travel + Leisure）雜誌報導，為時75分鐘的火車之旅自五月開始，每日運行直至十月中旬。旅客在1892年建成的德盧斯火車站上車，列車自市中心出發，沿著湖畔直行前往雙港（Two Harbors），途經充滿綠意的康登公園（Congdon Park）與蒂舍爾溪（Tischer Creek），隨後返回火車站。

在未成為觀光鐵路之前，過去100年間，這條鐵路曾將地處偏遠的德盧斯，與美國不斷擴張的鐵路網絡緊密相連。如今，搭乘「德盧斯和風號」的旅客，不僅能一窺昔日風貌，更能享受現代化的便利，包括選購頭等艙「穹頂車廂」（SkyView Dome Car）的車票。

這輛穹頂車廂是20世紀的鐵路創新之作，將旅客帶回那個搭乘火車代表優雅旅行的時代。上層車廂上方是曲面玻璃穹頂，能毫無遮蔽地欣賞蘇必略湖的全景，以及德盧斯連綿起伏的綠色丘陵。上層車廂下方設有用餐區，並配有兩間洗手間。持有「穹頂車廂」車票的旅客，有專屬服務人員提供免費飲品及一人份的熟食冷盤。

除了穹頂車廂外，「德盧斯和風號」亦設有標準普通座，餐車提供輕食、飲料、啤酒及葡萄酒供旅客選購。

「德盧斯和風號」車票價格為普通車廂24元，穹頂車廂46元。穹頂車廂的所有乘客（包括嬰兒）均須購買車票，但兩歲及以下兒童在普通車廂可免費；三歲至13歲兒童的普通車廂票價為12元。該列車提供有限的輪椅區（穹頂車廂除外），但建議於出發前確認實際狀況。