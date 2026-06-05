這趟夏日限定列車 飽覽蘇必略湖沿岸風光
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明尼蘇達州德盧斯（Duluth）的夏日序幕，總伴隨著當地步道的開放、湖畔露天座位的出現，以及首批勇於踏上沙灘的戲水人潮；此時也是「德盧斯和風號」（The Duluth Zephyr）列車開始每日沿著蘇必略湖（Lake Superior）岸行駛的時刻，透過這趟北岸觀光鐵路之旅，為乘客呈現城市與湖泊的絕美景致。
漫旅（Travel + Leisure）雜誌報導，為時75分鐘的火車之旅自五月開始，每日運行直至十月中旬。旅客在1892年建成的德盧斯火車站上車，列車自市中心出發，沿著湖畔直行前往雙港（Two Harbors），途經充滿綠意的康登公園（Congdon Park）與蒂舍爾溪（Tischer Creek），隨後返回火車站。
在未成為觀光鐵路之前，過去100年間，這條鐵路曾將地處偏遠的德盧斯，與美國不斷擴張的鐵路網絡緊密相連。如今，搭乘「德盧斯和風號」的旅客，不僅能一窺昔日風貌，更能享受現代化的便利，包括選購頭等艙「穹頂車廂」（SkyView Dome Car）的車票。
這輛穹頂車廂是20世紀的鐵路創新之作，將旅客帶回那個搭乘火車代表優雅旅行的時代。上層車廂上方是曲面玻璃穹頂，能毫無遮蔽地欣賞蘇必略湖的全景，以及德盧斯連綿起伏的綠色丘陵。上層車廂下方設有用餐區，並配有兩間洗手間。持有「穹頂車廂」車票的旅客，有專屬服務人員提供免費飲品及一人份的熟食冷盤。
除了穹頂車廂外，「德盧斯和風號」亦設有標準普通座，餐車提供輕食、飲料、啤酒及葡萄酒供旅客選購。
「德盧斯和風號」車票價格為普通車廂24元，穹頂車廂46元。穹頂車廂的所有乘客（包括嬰兒）均須購買車票，但兩歲及以下兒童在普通車廂可免費；三歲至13歲兒童的普通車廂票價為12元。該列車提供有限的輪椅區（穹頂車廂除外），但建議於出發前確認實際狀況。
列車從五月開始每日行駛，直到十月中旬為止。全程約75分鐘，旅客自1892年建成的德盧斯火車站上車，沿湖前往雙港後再折返。 穹頂車廂上方採曲面玻璃設計，能無遮蔽俯瞰蘇必略湖與德盧斯丘陵。車內另設用餐區與洗手間，並提供免費飲品及一份熟食冷盤。 普通車廂票價24元，兒童另有優惠；穹頂車廂票價46元，連嬰兒都需購票。列車也提供有限輪椅區，但穹頂車廂不適用，出發前宜先確認。
精華 FAQ
列車從五月開始每日行駛，直到十月中旬為止。全程約75分鐘，旅客自1892年建成的德盧斯火車站上車，沿湖前往雙港後再折返。
穹頂車廂上方採曲面玻璃設計，能無遮蔽俯瞰蘇必略湖與德盧斯丘陵。車內另設用餐區與洗手間，並提供免費飲品及一份熟食冷盤。
普通車廂票價24元，兒童另有優惠；穹頂車廂票價46元，連嬰兒都需購票。列車也提供有限輪椅區，但穹頂車廂不適用，出發前宜先確認。
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