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暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

編譯周靜芝/即時報導
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科羅拉多州特柳賴德（Telluride）。圖：pixabay
科羅拉多州特柳賴德（Telluride）。圖：pixabay

隨著6月21日夏至的來臨，暑假也即將展開；陽光燦爛，學年也進入尾聲，海灘與開闊的公路正向每個人招手。然而，隨著機票價格與旅行花費不斷攀升，選擇離家近一點的行程，或許也能獲得同樣的滿足，而六月最值得一遊的景點就在美國本土，無需經歷出入境的繁瑣手續。

雅虎（Yahoo）新聞網站報導，從遼闊的森林到充滿節慶的城市，以下是根據季節天氣、特別活動等因素選出的七處最佳美國度假勝地，旅遊專家並說明為何這些地方是六月短程旅行的理想選擇。

1. 華盛頓州奧林匹克半島（Olympic Peninsula）

位於美國西北角的奧林匹克半島，擁有綿延的美麗海灘、令人屏息的原始森林、如畫的海濱小鎮，甚至還有天然溫泉，是美國最美的旅遊勝地之一。而六月是造訪的好時機，此時野火季尚遠，天氣多晴朗溫暖；若熱愛帆船或水上運動，正是出海的好季節，當地擁有深厚的帆船與木船建造文化。

必訪景點包括擁有全美最大溫帶雨林的奧林匹克國家公園，以及擁有迷人歷史、充滿維多利亞風情的港口小鎮湯森港（Port Townsend）。六月期間，湯森港會舉辦年度Fiddle Tunes音樂節，吸引來自世界各地數千名出色的老派、民謠、藍草及傳統音樂家齊聚一堂。

對喜好悠閒戶外假期的人，適合在夏季造訪奧林匹克半島，這裡充滿海灘漫步、森林探險，以及在Sol Duc溫泉度過的愜意時光。此外，還可在湯森港與安吉利斯港（Port Angeles）感受文化氛圍，林立的海鮮餐廳、精品旅館、水療中心以及現場音樂表演，甚至還有提供美食與雞尾酒的電影院。

2. 加州舊金山

初夏的舊金山堪稱無可匹敵，這座沿海文化樞紐不僅氣候溫暖宜人，更擁有蓬勃的藝術活動，且鄰近動人的加州中部海岸。從這裡驅車兩小時內，即可抵達兩座低調的加州海濱小鎮聖塔克魯茲（Santa Cruz）與蒙特雷（Monterey），不僅值得一遊，且擁有六月最棒的海灘。

旅遊網站GuruWalk公關經理馬丁尼茲（Carolina Martínez）表示，六月是舊金山最耀眼的月份。她說，整個六月可以在金門公園（Golden Gate Park）欣賞免費的戶外音樂會，全市各地也有許多街頭市集與節慶活動。馬丁尼茲推薦騎電動自行車，這是探索這座地形起伏城市的好方法。

六月的文化亮點包括：全美規模最大的「舊金山同志驕傲大遊行」、菲爾莫爾（Fillmore）區的「六月節」，以及多場獨立電影節，如「國際酷兒有色人種女性影展」與「舊金山黑人電影節」。

3. 科羅拉多州特柳賴德（Telluride）

對熱愛戶外探險者來說，科羅拉多州的特柳賴德是健行、山地自行車、河流泛舟、泳圈漂流、釣魚、露營等活動的絕佳地點。若這些不合胃口，不妨搭乘免費纜車前往「山村」（Mountain Village）這座距離特柳賴德僅數英里之遙的迷人高山度假勝地。這裡還有熱鬧的農夫市集、人氣釀酒廠，以及每年六月讓空氣中瀰漫著藍草音樂的「特柳賴德藍草音樂節」。

泰勒瑞德周邊最受歡迎的健行路線包括：San Miguel River步道（路程短且適合初學者）、Bridal Veil瀑布（輕鬆即可抵達壯觀的365英尺瀑布），以及Blue Lakes步道，這條稍具挑戰性的路線將可飽覽一連串令人驚豔的高山湖泊。距特柳賴德以北約一小時車程的Orvis溫泉，可驅車前往並在此休憩與放鬆。

4. 伊利諾州芝加哥

芝加哥的出線，或許令人有些意外，但馬丁尼茲稱六月是芝加哥最佳季節的開端，並舉出全球規模最大且免費的「芝加哥藍調音樂節」（Chicago Blues Festival）與老城藝術節（Old Town Art Fair），是不容錯過的兩大盛事。每年六月的最後一個周末還有「芝加哥同志驕傲遊行」，吸引約一百萬名遊客。

旅遊作家戈登（Megan Golden）也指出，芝加哥是六月最佳旅遊勝地之一，特別是密西根湖畔的各項活動以及幾乎每個周末舉辦的節慶。

六月造訪「風城」的一大優勢在於天氣，既能避開中西部難以預測的春季天氣，又不會遭遇悶熱的暑氣。芝加哥湖畔步道沿密西根湖岸線綿延18英里，鋪設了平坦步道；馬丁尼茲表示，六月的密西根湖畔洋溢著夏日活力。

5. 密西根州麥基諾島（Mackinac Island）

位於休倫湖（Lake Huron）北部的麥基諾島，是中西部節奏更悠閒的度假勝地，以夢幻般的夏日天氣、絕美的湖濱景觀，以及無盡的夏日戶外玩樂而聞名。

麥基諾島可說是「古樸迷人島嶼度假」的先驅，但它絕非平淡無奇的景點。這裡擁有多家世界聞名的軟糖店、歷史悠久的燈塔、渡輪，以及穿梭於繁花怒放、風景如畫城鎮的馬車。

島上最獨特的亮點之一是每年六月舉辦的「麥基諾島紫丁香節」，屆時空氣中將瀰漫著花朵的甜美香氣；還有遊行、現場音樂表演，以及充滿夢幻色彩的「紫丁香皇后」加冕儀式等活動。

6. 田納西州納什維爾（Nashville）

若不嚮往悠閒的海濱假期，六月的納什維爾將呈現截然不同的步調。戈登指出，夏天是納什維爾的節慶季，而CMA音樂節正於六月的第一個周末登場；除了音樂節，這座城市每晚都有數十個現場音樂演出。

與許多南方城市一樣，納什維爾擁有蓬勃發展的美食，幾乎每個街角都有餐廳供應辣雞與「一肉三菜」等家常菜餚。戈登說，六月是體驗這座城市活力達到巔峰的最佳時機之一；隨著夏季來臨，納什維爾的氣溫可能偏熱且潮濕，需備好合適的衣物。

納什維爾也是美國歷史最悠久的鄉村音樂廣播節目與現場舞台表演「大奧普里」（Grand Ole Opry）的所在地，幾乎每晚都會舉辦音樂會；此外，這裡還有鄉村音樂名人堂。坎伯蘭河（Cumberland River）貫穿整座城市，沿岸有綿延的濱水步道及公園。

7. 羅德島州布洛克島（Block Island）

位於羅德島州外海的布洛克島遠離城市喧囂，讓人感受到世界依然緩慢而寧靜。若居住在東北部附近，在這座悠閒的島嶼上度過幾天假期，正是放鬆身心的絕佳選擇。

布洛克島以自然保育與保護工作聞名，被自然保護協會譽為「希望之島」，並列為西半球12處「世界最後淨土」（Last Great Places）之一。島上擁有超過2000英畝的野生動物棲息地，崎嶇的懸崖與連綿的綠丘，每年吸引大批熱愛大自然的旅客。

前往該島只需從Point Judith搭乘短程渡輪即可。島嶼雖小，卻有多家濱海飯店可供選擇，並提供電動滑板車租賃服務，方便四處探索。此外，千萬別錯過Mohegan懸崖，這條壯觀的懸崖海灘步道，會讓人恍若置身愛爾蘭西部。

雅虎 華盛頓州

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