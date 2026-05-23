加拿大這座隱世群島 被譽「北方的加拉巴哥」

加拿大英屬哥倫比亞省外海座落著海達瓜依群島（Haida Gwaii）。路透

在加拿大 英屬哥倫比亞省外海座落著海達瓜依群島（Haida Gwaii），這個群島有綿延數百英里的海岸線、古老的熱帶雨林、豐富的原住民 文化和令人驚豔的海洋生物。它因為其在太平洋上的位置，距離英屬哥倫比亞數英里，彷彿大洋邊緣的最後一塊陸地，因此被稱為「世界的盡頭」，也由於它有加拿大最豐富的海洋生物，又被稱作「北方的加拉巴哥」（Galapagos of the North）。

Travel+Leisure報導，海達瓜依群島原名「夏洛特皇后群島」（Queen Charlotte Islands），是原住民海達族（Haida）的家，他們已在島上生活超過1萬2500年，至今仍在島上生活和工作。

隸屬於海達瓜依的安東尼島（Anthony Island）被聯合國 教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，島上的納斯汀斯（舊稱Ninstints，現名SG̱ang Gwaay Llnagaay）保存了豐富的海達族文化，海達族在那居住至1880年，當地至今仍保存完好，村落中依舊保有依照海達族的方法建造的長屋，還有精美的雕刻和紀念柱，其他海達文化遺址還包括斯凱丹斯（Skedans，海達語：Ḵ’uuna Llnagaay）、大葉藻村（Tanu，海達語：T'aanuu Llnagaay）和溫迪灣（ Windy Bay，海達語：Hlk’yah G̱awG̱a）。

熱水島（Hot Spring Island，海達語：G̱andll K’in Gwaay.yaay）是有天然溫泉的小島，島上有三個溫泉池。

上述地點皆位於瓜伊哈納斯國家公園保留地（Gwaii Haanas National Park Reserve）內，佔據了海達瓜依的南部，只能搭船或水上飛機到達。

除了遊覽海達族的文化遺址，遊客也能租獨木舟或預定船隻，在水上探索如同迷宮的海達瓜依群島。海洋動物能看到座頭鯨、海獅、海豚、海鸚和虎鯨，回到陸地上，遊客有機會看到白頭海鵰和熊。

雖然大多數景點都在瓜伊哈納斯國家公園保留地內，但海達瓜依人口最密集的地方是北部的格雷厄姆島（Graham Island），大多數的遊客服務中心也在那邊。