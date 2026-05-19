何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

佛羅里達州塔彭斯普林斯（Tarpon Springs）。Image by Nancy Berrios from Pixabay

根據美國旅遊協會（U.S. Travel Association）的最新預測，隨著物價上揚，短程且低成本的區域性度假行程吸引力漸增，今年國內休閒旅遊支出估計將攀升至9090億元。

富比世（Forbes）報導，人們對旅遊的渴望依然存在，但一趟充滿歐洲風情的行程，或許不需要護照。一些美國小鎮並非歐洲的複製品或「仿冒景點」，而這正是它們迷人之處；它們生動展現了歐洲移民 如何將語言、飲食、信仰、建築、節慶及日常習俗帶入新大陸，並代代珍視至今。

1. 加州 索夫昂（Solvang）- 替代丹麥

索夫昂的丹麥特色絕非僅是觀光噱頭。這座小鎮由三位丹麥移民於1911年創立，他們在加州聖伊內斯谷購入近1萬英畝土地，建立了一個讓丹麥語、教育與文化能在美國西部延續的社區。

渴望造訪丹麥卻不想橫渡大西洋的旅客，不妨前往索夫昂，漫步於其木骨架建築、茅草屋頂、丹麥烘焙坊與風車，瀏覽複製的小美人魚雕像以及哥本哈根圓塔（Rundetaarn）。由第三代丹麥烘焙大師掌舵的Olsen's丹麥村烘焙坊，至今仍沿用從丹麥埃羅斯科賓（Ærøskøbing）傳承的家族秘方。

2. 佛羅里達州塔彭斯普林斯（Tarpon Springs）- 替代希臘群島

雖然塔彭斯普林斯並非由希臘移民創立，卻在20世紀初徹底改變了這座小鎮的發展方向。當時商人柯可里斯（John Corcoris）將來自希臘群島的海綿潛水員帶到佛州的墨西哥灣沿岸；除了專業知識，他們還帶來了語言、信仰與家族連結，至1930年代，已將塔彭斯普林斯打造成全美最大的海綿捕撈港。

如今塔彭斯普林斯擁有全美最高比率的希臘裔居民，更於2014年成為佛州首個獲認可的「傳統文化遺產」，同時也是全美首個以民族背景列入名錄的社區。

若想體驗最接近愛琴海風情的氛圍，非「海綿碼頭」（Sponge Docks）莫屬，海綿漁船、希臘餐廳、烘焙坊與商店沿著水岸林立。遊客亦可參加船遊行程，聆聽海綿潛水歷史解說，或觀賞現場示範。

3. 密西根州霍蘭（Holland）- 替代荷蘭

霍蘭的起源可追溯至1847年，當時由范·拉爾特（Albertus van Raalte）率領的荷蘭加爾文派分離主義者，為逃避宗教迫害來到密西根州西部。這份荷蘭傳統至今仍透過鬱金香、風車、荷蘭風景點及春季慶典，形塑這座城市的特色。

旅客務必造訪風島花園（Windmill Island Garden），園內坐落著全美唯一仍在運轉的正宗荷蘭風車De Zwaan。春季的到來也讓霍蘭的鬱金香季節成為焦點。除了欣賞數百萬株鮮花外，還可前往Nelis’荷蘭村，透過木鞋、荷蘭舞蹈、美食及適合全家同樂的傳統景點，親身體驗荷蘭文化。

傳承四代、擁有逾200年烘焙經驗的DeBoer烘焙坊暨Dutch Brothers餐廳，可品嚐到荷蘭香腸卷、杏仁咖啡蛋糕或可樂餅。

4. 威斯康辛州新格拉魯斯（New Glaru）- 替代瑞士

新格拉魯斯作為瑞士聚落的故事，始於1845年瑞士格拉洛斯（Canton Glarus）移民協會的代表在Green縣購買了1200英畝土地；同年稍晚，來自瑞士的移民抵達此地，其中約有85人留了下來。

這個村莊透過保存阿爾卑斯山風格的建築、舉辦民族節慶以及延續瑞士美食傳統來傳承這段歷史。遊客可以在木屋風格的建築間漫步，在家庭經營的餐廳品嚐瑞士菜餚，或在八月的瑞士文化節（Swiss Volksfest）期間聆聽約德爾（yodeling）唱法與瑞士民謠。

新格拉魯斯烘焙坊自1910年起便持續製作瑞士與美式糕點，在將此地作為新家園逾一個世紀後，將村莊的起源故事融入麵包、蛋糕、巧克力及傳統甜點之中。

5. 華盛頓州波爾斯波（Poulsbo）- 替代挪威

波爾斯波的「小挪威」之稱可追溯至19世紀末，當時挪威移民定居於自由灣（Liberty Bay）沿岸，選擇此地是因為其避風的濱水區與蔥鬱的山丘，讓他們聯想到挪威的峽灣。

若想體驗北歐風情的一日遊，波爾斯波擁有色彩鮮豔的斯堪地那維亞風格店面、維京人雕像、北歐街頭藝術、烘焙坊，以及諸如「維京節」（Viking Fest）等傳統節慶。

Sluys Poulsbo烘焙坊由家族經營、堅持手工製作，自1974年以來便以波爾斯波麵包、維京甜甜圈、小荳蔻麵包及斯堪地那維亞風格糕點聞名。