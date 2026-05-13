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全美這5處海灘 觀賞海龜築巢、孵化最佳地點

編譯周靜芝/即時報導
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海龜。Image by Daisy Brust from Pixabay
海龜。Image by Daisy Brust from Pixabay

旅遊網站Islands撰稿人珍娜·凱利（Jenna Kelley）在南佛羅里達長大，她表示，海龜產卵季總有一種低調卻令人興奮的氛圍；從羅德岱堡到邁阿密海灘，沙灘上常有圍繞著巢穴的木樁和警示帶，以保護這些瀕危物種的安全。

3月1日至10月31日是海龜產卵季，各地區的時間略有不同，種類包括赤蠵龜、綠蠵龜、肯氏龜、革龜與玳瑁。凱利指出，造訪的遊客應維持海灘清潔且不受干擾，保持適當距離，夜間應盡量減少光源，包括拍照避免使用閃光燈。根據1973年聯邦瀕危物種法，干擾海龜巢穴可能面臨罰款或處罰，目標是讓海龜能在不受干擾或迷失方向的情況下，安全抵達海洋。以下是美國境內觀賞海龜孵化與築巢的5個最佳地點。

1. 佛羅里達州羅德岱堡

身為在羅德岱堡出生長大的人，凱利對海龜季節相當熟悉，牠們的巢穴沿海岸線散佈，靜待幼龜破殼而出。

羅德岱堡市政府網站資料顯示，這裡是全球第二大赤蠵龜築巢地點，數量約達3000處；雖然繁殖季從三月持續至十月，但因蛋在沙下孵化需要兩個月時間，當地海龜旺季通常在六月底或七月初，此時是幼龜開始跋涉前往海洋的時候。想觀賞這些小生命踏上歸途的旅客，必須預先登記並購票。

2. 喬治亞州傑基爾島（Jekyll Island）

傑基爾島不僅屢次躋身美國最佳海灘之列，更是海龜的熱門棲息地。當地海龜產卵季與羅德岱堡略有不同。根據該島官方網站資訊，當地海龜的產卵季始於五月，持續至仲夏，幼龜通常在八月至十月間破殼而出。與羅德岱堡相似，赤蠵龜在此地區最常見，巢穴數量在2022年更創下新高，共有超過4000個。

前往喬治亞州沿海地區的遊客，可造訪喬治亞海龜中心（GSTC），這是該州唯一的海龜教育與復育設施。中心設有夜間巡邏隊，允許公眾隨行並近距離觀察海龜巢穴；此外，還提供傍晚與日出時分的導覽步行活動，講解海岸生態。想親身參與其中的遊客可以認養一個海龜巢穴，GSTC 將提供巢穴的最新進展，以及關於幼龜放生的公開活動資訊。

3. 佛羅里達州朱庇特（Jupiter）與朱諾（Juno）海灘

佛羅里達旅遊局的資料指出，近90%的海龜築巢活動都發生在「陽光之州」的海岸線，因此另一座城市入選此名單也就不足為奇。朱庇特擁有壯麗的自然公園、歷史風情，以及被海龜視為理想築巢地的原始海灘。朱庇特潛水中心表示，這片海岸是全美海龜築巢密度最高的地區之一。

朱諾海灘與朱庇特相距僅5分鐘車程，「赤蠵龜海洋生命中心」正位於此地。該中心在2023年通報了兩處的海龜巢穴達創紀錄的2萬5025個；2025年的調查結果，該數字更新為2萬872個。

遊客可在朱庇特的海岸線沿途發現海龜足跡，該中心允許10歲以上民眾觀賞當日早些時候海龜巢穴的挖掘，以及幼龜被放歸大海的過程；活動約兩小時，必須提前預訂。

4. 佛羅里達州邁阿密海灘

邁阿密海灘擁有約19英里的海龜築巢活動區，範圍從金沙灘（Golden Beach）延伸至比斯坎灣（Key Biscayne）。每逢繁殖季，遊客會看到沙灘上插著標有霓虹色或鮮豔色膠帶的木樁，用以標示海龜巢穴所在，以便遊客能避開。

前往邁阿密的旅客可擔任志工，為海龜巢穴的木樁上色，並在Crandon公園舉辦的「海龜嘉年華」（Turtlepalooza）等活動期間，參與海灘清理工作；在Haulover公園，還會舉辦「世界海龜日」系列活動，讓遊客能為保育工作盡一份心力。這些努力使邁阿密成為最活躍且最易親近的海灘目的地之一。

5. 北卡羅來納州外灘群島（Outer Banks）

外灘群島不僅在2025年被Google評為全美最熱門的旅遊目的地，在盛夏的海龜產卵季期間也極受歡迎。這片區域對海龜產卵地點的資訊處理較為低調，以協助保護該物種。非營利組織The Network for Endangered Sea Turtles的工作人員指出，當地確實有海龜築巢，但追蹤時間點並預測幼龜何時破殼而出，主要仰賴公眾的參與。

Cape Hatteras國家海岸是海龜築巢的熱門地點，在夏末與初秋，遊客可觀賞巢穴挖掘過程，海洋生物學家會檢查巢內殘留物，以確認是否還有未孵化的蛋。每個巢穴約有150隻幼龜破殼而出，對旅客將是難忘的時刻；想掌握這場奇觀的發生時間者，可前往國家公園管理局網站及社群媒體帳號，查看預定的巢穴挖掘時程。

佛羅里達州

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