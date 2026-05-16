法羅群島這座湖彷彿漂浮海上 被稱「大自然無邊際泳池」

丹麥王國自治屬地法羅群島(Faroe Islands)。Image by Knud Erik Vinding from Pixabay

以世界上大多數標準來看，一座面積1.31平方哩的湖泊或許算不上什麼大景點。丹麥王國自治屬地法羅群島(Faroe Islands)最大的湖泊瑟沃格湖(Lake Sørvágsvatn，或名Leitisvatn)，那造訪遊客將懷疑自己所見、頗有空間錯亂之感，因為視錯覺讓這片湖水看起來彷彿「漂浮」在海洋上方。

「travelandleisure.com」報導，這座湖位於法羅群島18座島嶼之一的沃格島(Vágar)，湖面平靜地坐落在連綿起伏的翠綠山丘之間，而山丘一路延伸至壯觀的岩石地形。

只要找到正確的觀看角度，立刻就能理解為什麼這個地點被稱為「海上之湖」(the lake above the ocean)。字面上來說這個稱號或許沒錯，因為湖水的確會流入大西洋，然而真正令人嘆為觀止的是特定觀景視角結合後產生的效果，讓瑟沃格湖看起來彷彿真的懸浮在海面之上。

這種景象像是優勝美地國家公園(Yosemite National Park)馬尾瀑布(Horsetail Fall)著名的「火瀑布」(Firefall)奇觀，也就是夕陽餘暉將瀑布染成豔亮橙黃的時刻，彷彿一道烈焰垂落山頭；又或者像玻利維亞的烏尤尼鹽沼(Salar de Uyuni)，那一片雪白鹽灘使人難以判斷距離與大小。瑟沃格湖這個著名的漂浮視覺奇觀，也完全取決於觀看角度並對齊視線。

湖泊盡頭有一座高約98.4呎的瀑布「Bøsdalafossur」，湖水從懸崖邊傾瀉而下流入大西洋，看起來幾乎像是大自然打造的無邊際泳池。從同一側也能看到高380呎的宏偉海蝕柱「Geituskoradrangur」，更添壯麗之感。

前往觀景點的健行步道相當輕鬆，大約需步行45分鐘到1小時即可抵達奴隸懸崖(Trælanípa)山區，遊客需在步道入口主門附近的售票亭支付健行費用。沿著步道而行雖然讓人感覺完全深入大自然，但其實這裡距離島上的基本設施相當近，例如距離沃格機場(Vágar Airport)約五分鐘車程，而步道入口也緊鄰村莊Miðvágur。