人潮擠爆加州這一州立公園 旺季周末假日造訪需預約

加州沙斯塔（Shasta）縣麥克阿瑟-伯尼瀑布（McArthur-Burney Falls）。Image by Cara Shelton from Pixabay

由於人潮過於擁擠，加州州立公園 局日前規定，在旺季周末及假日前往熱門的沙斯塔（Shasta）縣麥克阿瑟-伯尼瀑布（McArthur-Burney Falls）紀念州立公園的遊客必須事先預約。

每日郵報報導，這座129英尺高的壯觀瀑布，曾被羅斯福（Theodore Roosevelt）總統譽為「第八大世界奇觀」，去年在經歷遊客激增導致需耗資83.5萬元進行大規模地緊急修繕後，已重新開放。

為減輕遊客過度擁擠的影響，州政府官員將試行一項新計畫，要求遊客在旅遊旺季的周五至周日及假日期間預約參觀，自5月15日（周五）起至9月27日（周日）實施。

州立公園局表示，這套新的日間遊覽預約系統（周一至周四無需預約）目的在緩解公園資源與基礎設施的壓力，並在最繁忙的夏季期間提升遊客安全，屆時大量人潮常使公園及周邊地區不堪負荷。

公園將提供103張上午8點至中午12點有效的停車證，另外103張下午1點至5點有效的停車證，以及35張全天有效的停車證。費用為每輛車10元，另加1元手續費。

州立公園局長昆特羅（Armando Quintero）表示，伯尼瀑布是加州州立公園系統的珍貴資產，希望所有遊客在造訪這個獨一無二的景點時，都能擁有愉快且難忘的體驗；透過事先預約，能有效管控人潮，避免公園資源超負荷。他說，感謝遊客的理解，一起攜手打造更優質的旅遊體驗，同時為後代守護這處標誌性景點。

州立公園部門統計，自2015年以來，伯尼瀑布的每年的遊客量已增長約一倍。人潮使公園超出可承載量，並引發侵蝕加劇、敏感植被與部落聖地受損、交通堵塞、違規停車、公共安全隱患及衛生等一連串問題。

由於排隊入園的隊伍綿延，經常在89號州道（SR 89）造成危險的交通狀況，有時僅為進入公園便會引發長達兩小時的交通堵塞。

距離舊金山約4.5小時車程的伯尼瀑布坐落於喀斯喀特（Cascade）山麓，當地僅約3000名居民。在4月至10月旺季期間，這座瀑布每年約吸引25萬名遊客，新冠疫情爆發期間，這個數字甚至飆升至35萬。

在網路上，當地居民與遊客對實施預約收費意見分歧，部分人希望此一措施能有助於減少遊客數量。有人在臉書（Facebook）貼文稱「太好了」，指出當其他人正在露營、試圖享受瀑布和湖景時，這裡卻有太多遊客湧入。

另一人表示，這應是個好主意，當停車場客滿時，人們會沿著公路停車，安全堪虞，更別提在步道上得擠過上千人才能前進。

還有網友說，看到這個美麗的地方被自拍人潮踐踏並留下垃圾，真是太可惜了。他以前是那裡唯一的遊客，現在卻變成了一片可怕的混亂場面，「真令人難過」。也有人表示，雖然這項規定令人沮喪，但為了遏止不負責任的遊客造成的影響，這也是必要的。

不少人擔心預約制度會讓民眾更難親眼見到瀑布，並對當地商家造成負面影響。一人留言表示，這真是個糟糕的主意，人們從各地前來參觀這座公園，現在恐怕得排上長達一年的候補名單，「實在太遜了」。

另一人抱怨說，繳了這麼多稅，本以為州立公園能運作得讓那些實際付錢維持公園開放的人們不受干擾，「州立公園屬於所有人」。另一人說，他們去的時候步道先是關閉，現在又要預約，「大概不會再去了」。

還有人擔憂，會有成千上萬的人在來之前不注意或不做功課，這個規定短期內根本無法緩解擁堵；而那些沒有預約、甚至不知道需要預約的人，還是會擠在入口排隊，最後只能掉頭離去。

也有人指出，這真是個糟糕的主意，對於那些靠一日遊旅客的當地商家來說，肯定會受到影響；其他公園試過這種做法後，一日遊旅客數量都急遽下降。