全球10大最佳海灘 菲律賓、希臘、澳洲奪前3名

海灘，示意圖。Image by Pexels from Pixabay

海灘度假通常可放鬆身心，若是前往全球最佳海灘，更是愜意享受。對於正在為夏季旅程尋找靈感的旅客而言，日前發布的最新「全球50大最佳海灘」（The World's 50 Best Beaches）排行榜，精選了2026年各國頂尖海灘，上榜者涵蓋泰國 、澳洲 及馬爾地夫等地。

今日美國（USA Today）報導，該份名單是透過實地考察，由超過1000名旅遊專業人士提出他們曾造訪過的最愛海灘。這些提名隨後由「全球50大最佳海灘」團隊進行審核，並根據獨特特徵、野生動物、原始自然景觀及人潮狀況等八項標準，敲定最終排名。每年，曾排名第一的海灘都不再被納入，為新秀騰出空間。

「全球50大最佳海灘」共同發起人霍爾斯特（Tine Holst）表示，今年的名單顯示人們對海灘的偏好普遍轉為注重「隱世感」，不僅被最熱門或經典的海灘所吸引，也開始重視那些更寧靜、遠離人潮的秘境。

霍爾斯特說，人們追求自然美景、環境保護，以及在全球旅遊持續增長的情況下，是否仍能享受愉悅假期。她指出，位於保護區或是管制人潮的沙灘，正獲得更多認同，成為它們勝出的關鍵。以下是根據「全球50大最佳海灘」評選出的前10名（排名由後至前）。

10. Donald Duck海灘 / 泰國

位於受保護斯米蘭群島（Similan Islands）國家公園內，Donald Duck海灘僅在公園開放期間（11月至5月）可供遊覽；儘管同樣有迷人的碧海與細軟白沙，這裡的遊客數量比泰國其他海灘更少。

9. 高龍島（Koh Rong）/ 柬埔寨

由於開發程度低且需乘船前往，高龍島給人寧靜悠閒之感。從近海的珊瑚礁、隱蔽的海灣，到熱帶綠蔭遮蔽的區域，這片海灘能滿足所有遊客的需求。

8. 巴蘭德拉海灘（Playa Balandra）/ 墨西哥

位於南下加利福尼亞州拉巴斯（La Paz）的巴蘭德拉海灘，因開發管制與遊客數量限制而保持原始風貌。遊客可漫步於這片遼闊海灣中的七處獨立海灘，或悠游水中，此處潮位相對較低。

7. 迪古拉（Dhigurah）海灘 / 馬爾地夫

馬爾地夫的海灘幾乎無處不美，但迪古拉海灘憑藉其兩側環繞著平靜、清澈見底的海水沙洲而脫穎而出。近岸珊瑚礁上生機盎然的海洋生物也吸引著浮潛愛好者。

6. Shoal Bay East / 安奎拉

英國海外領土安奎拉的Shoal Bay East雖非隱秘之處，但綿延兩英里，仍充滿寧靜氛圍；與多數加勒比海海灘一樣，其白沙與平靜的海水是游泳和浮潛的理想之地。

5. 東灘（East Beach）/ 斐濟

位於斐濟沃莫島（Vomo Island）的東灘，四周環繞著茂密的植被，遠離任何開發，既保持原始風貌又十分僻靜。海岸線受到保護，讓人能輕鬆在斐濟溫暖的熱帶海水中暢游。

4. 諾西伊朗賈（Nosy Iranja）/ 馬達加斯加

馬達加斯加外海，退潮時會從沙洲露出兩座小島，它們被稱為諾西伊朗賈島與小伊朗賈島，遊客可在這裡與海龜一同浮潛。

3. 沃頓（Wharton）海灘 / 澳洲

位於西澳洲的偏遠海岸線，與邦迪（Bondi）等澳洲更著名的海灘形成鮮明對比，但卻同樣美麗；柔軟的白色沙灘、清澈的海水與絕佳的衝浪條件，吸引著海灘愛好者造訪這片廣闊的海灘。

2. Fteri海灘 / 希臘

希臘群島擁有世界上最迷人的海灘，凱法利尼亞島（Kefalonia）上鋪滿白色卵石的Fteri海灘也不例外。遊客需搭乘船或沿陡峭小徑徒步而下，方能抵達這處遠離人群的隱秘海灣。

1. 恩塔盧拉（Entalula）海灘 / 菲律賓

菲律賓巴拉望（Palawan）島擁有2026年全球最佳海灘。恩塔盧拉海灘以白沙與碧綠海水著稱，四周環繞著雄偉的石灰岩懸崖。這裡人跡罕至，僅能乘船抵達，一旦置身其中，會感覺整片海灘彷彿專屬於你。