我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上船前就感染？宏迪亞斯號郵輪奪命漢他病毒 疑人傳人

川普掌控共和黨的權力是否穩固 今天7場初選成測試指標

全球10大最佳海灘 菲律賓、希臘、澳洲奪前3名

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海灘，示意圖。Image by Pexels from Pixabay
海灘，示意圖。Image by Pexels from Pixabay

海灘度假通常可放鬆身心，若是前往全球最佳海灘，更是愜意享受。對於正在為夏季旅程尋找靈感的旅客而言，日前發布的最新「全球50大最佳海灘」（The World's 50 Best Beaches）排行榜，精選了2026年各國頂尖海灘，上榜者涵蓋泰國澳洲及馬爾地夫等地。

今日美國（USA Today）報導，該份名單是透過實地考察，由超過1000名旅遊專業人士提出他們曾造訪過的最愛海灘。這些提名隨後由「全球50大最佳海灘」團隊進行審核，並根據獨特特徵、野生動物、原始自然景觀及人潮狀況等八項標準，敲定最終排名。每年，曾排名第一的海灘都不再被納入，為新秀騰出空間。

「全球50大最佳海灘」共同發起人霍爾斯特（Tine Holst）表示，今年的名單顯示人們對海灘的偏好普遍轉為注重「隱世感」，不僅被最熱門或經典的海灘所吸引，也開始重視那些更寧靜、遠離人潮的秘境。

霍爾斯特說，人們追求自然美景、環境保護，以及在全球旅遊持續增長的情況下，是否仍能享受愉悅假期。她指出，位於保護區或是管制人潮的沙灘，正獲得更多認同，成為它們勝出的關鍵。以下是根據「全球50大最佳海灘」評選出的前10名（排名由後至前）。

10. Donald Duck海灘 / 泰國

位於受保護斯米蘭群島（Similan Islands）國家公園內，Donald Duck海灘僅在公園開放期間（11月至5月）可供遊覽；儘管同樣有迷人的碧海與細軟白沙，這裡的遊客數量比泰國其他海灘更少。

9. 高龍島（Koh Rong）/ 柬埔寨

由於開發程度低且需乘船前往，高龍島給人寧靜悠閒之感。從近海的珊瑚礁、隱蔽的海灣，到熱帶綠蔭遮蔽的區域，這片海灘能滿足所有遊客的需求。

8. 巴蘭德拉海灘（Playa Balandra）/ 墨西哥

位於南下加利福尼亞州拉巴斯（La Paz）的巴蘭德拉海灘，因開發管制與遊客數量限制而保持原始風貌。遊客可漫步於這片遼闊海灣中的七處獨立海灘，或悠游水中，此處潮位相對較低。

7. 迪古拉（Dhigurah）海灘 / 馬爾地夫

馬爾地夫的海灘幾乎無處不美，但迪古拉海灘憑藉其兩側環繞著平靜、清澈見底的海水沙洲而脫穎而出。近岸珊瑚礁上生機盎然的海洋生物也吸引著浮潛愛好者。

6. Shoal Bay East / 安奎拉

英國海外領土安奎拉的Shoal Bay East雖非隱秘之處，但綿延兩英里，仍充滿寧靜氛圍；與多數加勒比海海灘一樣，其白沙與平靜的海水是游泳和浮潛的理想之地。

5. 東灘（East Beach）/ 斐濟

位於斐濟沃莫島（Vomo Island）的東灘，四周環繞著茂密的植被，遠離任何開發，既保持原始風貌又十分僻靜。海岸線受到保護，讓人能輕鬆在斐濟溫暖的熱帶海水中暢游。

4. 諾西伊朗賈（Nosy Iranja）/ 馬達加斯加

馬達加斯加外海，退潮時會從沙洲露出兩座小島，它們被稱為諾西伊朗賈島與小伊朗賈島，遊客可在這裡與海龜一同浮潛。

3. 沃頓（Wharton）海灘 / 澳洲

位於西澳洲的偏遠海岸線，與邦迪（Bondi）等澳洲更著名的海灘形成鮮明對比，但卻同樣美麗；柔軟的白色沙灘、清澈的海水與絕佳的衝浪條件，吸引著海灘愛好者造訪這片廣闊的海灘。

2. Fteri海灘 / 希臘

希臘群島擁有世界上最迷人的海灘，凱法利尼亞島（Kefalonia）上鋪滿白色卵石的Fteri海灘也不例外。遊客需搭乘船或沿陡峭小徑徒步而下，方能抵達這處遠離人群的隱秘海灣。

1. 恩塔盧拉（Entalula）海灘 / 菲律賓

菲律賓巴拉望（Palawan）島擁有2026年全球最佳海灘。恩塔盧拉海灘以白沙與碧綠海水著稱，四周環繞著雄偉的石灰岩懸崖。這裡人跡罕至，僅能乘船抵達，一旦置身其中，會感覺整片海灘彷彿專屬於你。

泰國 澳洲

上一則

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

下一則

父女檔行騙紐約藝術圈 賣假畫得手超過200萬元

延伸閱讀

今夏旅館最佳清單 享受加州「海灘第一排」奢華體驗

今夏旅館最佳清單 享受加州「海灘第一排」奢華體驗
超嗨… 拉丁天后夏奇拉免費演唱會 巴西海灘擠爆200萬人

超嗨… 拉丁天后夏奇拉免費演唱會 巴西海灘擠爆200萬人
檀香山招募合約制海灘救生員 5/15登記

檀香山招募合約制海灘救生員 5/15登記
城市傳真／訪洛杉磯 15個必去景點

城市傳真／訪洛杉磯 15個必去景點

熱門新聞

商用卡車司機憑藉商用駕駛執照（CDL）在全國各地運送貨物。完成課堂模擬訓練後，學員必須通過路考。平均年薪約為 6萬5000元，並有機會獲得按里程計算的獎金。示意圖。路透

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

2026-05-03 13:33
社會安全局悄悄變更一項規則，可能讓許多退休的離婚人士和喪偶人士多出好幾千元收入。(美聯社)

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

2026-04-30 09:13
廚房流理台的排水槽，用久了都會變得黃黃、黏黏的，有網友建議將藥物或保健食品的鋁箔包裝放到水槽的提籠裡，這些黏稠物就不會出現。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anna Shvets ）

不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了

2026-04-30 21:50
科學家研發出一種新療法，透過在實驗室中培育活體人類膝關節，為退化性關節炎患者帶來希望。（圖／123RF）

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

2026-05-04 12:15
好市多(Costco)。美聯社

在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

2026-04-30 10:15
某些商品在亞馬遜（Amazon）購買是個不錯的替代選擇，不僅省錢、還能讓每月的預算撐久一些。路透

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

2026-04-28 09:12

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」
六旬華男用這些手段狂捲5900萬美元 大量資金流向中國

六旬華男用這些手段狂捲5900萬美元 大量資金流向中國