機票高漲 今夏如何規劃省錢出遊時間與地點

示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay

機票 價格上漲，託運行李費增加，航班班次減少，一連串的衝擊讓許多旅客思考該如何規劃夏季的旅遊行程。今日美國（USA Today）報導，隨著航空公司應對美伊戰火所引發的燃油短缺，旅客預期今年夏天將面臨更多航班中斷及價格飆升的情況，尤其是打算出國旅遊者。

根據機票、旅館比價平台Skyscanner的「Smarter Summer」報告，在2000名受訪美國人中，近25%表示不確定夏季航班何時最便宜。

但即使面對不確定性，美國人仍不願放棄夏季旅行。Skyscanner美洲區總監洛薩達（Lourdes Losada）指出，美國人的夏季旅遊需求依然強勁，但隨著價格波動，旅客在規劃行程時變得更加審慎且具策略性；例如將國外旅遊改為國內，並保持彈性以爭取最佳優惠，讓行程更符合自身需求。

智遊網（Expedia）近日發布的「夏季旅遊展望」也發現了類似的趨勢，發言人費許（Melanie Fish）表示，夏季出遊對旅客依然很重要，但旅行方式正在改變，隨著機票價格讓人備感壓力，旅客若保持彈性、選擇離家較近的行程，並跳脫傳統熱門景點，仍能在不犧牲旅行體驗的前提下節省可觀的開銷；此外，亦可透過預訂機＋酒來獲得優惠，重點在於讓每一分旅行預算發揮最大效益。

今年夏天何時機票最便宜？

根據Expedia平台6月1日至8月31日的航班數據，選擇夏季初或末期出行是降低費用的關鍵。國內航班最便宜的日子是6月3日與4日；國際航班則為8月11日與17日。

Skyscanner的研究也指出，8月機票價格較實惠，根據來回經濟艙機票數據，8月17日當周是今夏最便宜的飛行時段；若能等到夏季尾聲，8月31日當周也能搶到便宜機票。

今夏最便宜的飛行日

根據Skyscanner的數據，周一為今夏最便宜的飛行日。通常平日機票價格較為實惠，因為周末需求較高，因此行程安排若能保持彈性，確實能省下不少錢。

實惠的夏季旅遊目的地

旅客為了省錢，在選擇目的地時變得更加精明，將熱門景點換成更便宜的替代方案，或是探索鮮為人知的秘境。

洛薩達表示，他們也觀察到旅客對所謂「冷門」目的地的興趣日益增加，這些地方雖然搜尋量較低，但人潮較少，能提供令人驚豔的體驗；結合靈活的搜尋工具與功能，旅客越來越願意探索替代路線和目的地，以充分利用他們的夏季旅程。

根據 Skyscanner於4月17日的數據，以下是一些單程機票價格低廉的較不為人知的目的地：

- 英國亞伯丁（Aberdeen），最低僅413元

- 俄勒岡州雷德蒙德（Redmond），最低僅196元

- 巴拉圭亞松森（Asuncion），最低僅413元

- 義大利的里雅斯特（Trieste），最低僅270元

- 法國巴斯蒂亞（Bastia），最低僅317元

- 英國利物浦（Liverpool），最低僅321元

- 夏威夷州希洛（Hilo），最低僅259元

- 挪威特羅姆瑟（Tromso），最低僅557元

- 葡萄牙特塞拉島拉日什（Terceira Lajes），最低僅395元

- 紐西蘭皇后鎮（Queenstown），最低僅544元

夏季更實惠的平替目的地

Expedia發現，與其前往最熱門的旅遊目的地，不如選擇住宿費用更低、體驗同樣愉悅的替代方案。

- 選擇費城而非紐約，住宿費可省30%

- 選擇棕櫚泉而非洛杉磯，住宿費可省25%

- 選擇羅德岱堡而非邁阿密，住宿費可省20%

- 選擇波特蘭而非西雅圖，住宿費可省55%

- 選擇波多黎各而非檀香山，住宿費可省40%

- 選擇庫拉索（Curacao）而非蓬塔卡納（Punta Cana），住宿費可省10%

- 選擇貝里斯而非坎昆，住宿費可省36%

- 選擇都柏林而非倫敦，住宿費可省10%

- 選擇那不勒斯而非羅馬，住宿費可省30%

- 選擇布魯塞爾而非巴黎，住宿費可省40%