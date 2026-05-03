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加州納帕北邊小鎮 打造養生、健康旅遊路線

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葡萄園。Image by Jill Wellington from Pixaba...
葡萄園。Image by Jill Wellington from Pixabay

加州繁華的納帕谷北端有卡利斯托加（Calistoga）小鎮，是一個被嶙峋火山岩圍繞的可愛小鎮。當地人形容這個只有2.5平方英里的小鎮幾乎所有活動都離不開葡萄酒，並以幸福和健康兩大主題吸引遊客前來，當地以地熱溫泉聞名，鎮上有多處可體驗，還能享受森林健行、水療、騎單車和品酒，為卡利斯托加贏得該地區最迷人小鎮之一的美名。

Travel + Leisure報導，卡利斯托加商會主席雷切特（Eric Reichert）說，卡利斯托加適合各種預算的旅客，無論何種預算的旅客前來都能感到放鬆並享受奢華體驗。

卡利斯托加有豐富的活動。穿越其周圍火山丘陵綿延數英里的健行步道，選擇不同路線能欣賞到截然不同的山谷景色。也可以騎單車，納帕谷藤蔓小徑（Napa Valley Vine Trail）全長47英里，可預訂Vine Trail Adventures的騎行之旅，該公司和卡利斯托加的單車店合作，有經驗豐富的導遊帶領騎行。

北加州的化石森林是一片超現實的景觀，遍布由附近的聖海倫娜火山數百萬年前噴發保留下來的巨大化石紅杉木。卡利斯托加的老忠實間歇泉是世上僅有的三個老忠實間歇泉之一，約每隔20分鐘噴發一次，噴發時會形成壯觀的蒸氣雲和水柱。

到卡利斯托加不能錯過著名的地熱溫泉，當地的原住民瓦波族（Wappo）使用溫泉已有數千年歷史，鎮上有多處可體驗，能選擇礦物質泡澡（mineral soak）、火山灰泥浴（volcanic ash mud bath）和包含按摩、臉部護理等項目的全套護理服務。雷切特說若時間有限，可以選擇經典的泥浴。

來到卡利斯托加至少要品嘗一次葡萄酒，卡利斯托加美國法定葡萄產區（Calistoga American Viticultural Area）有超過50間酒莊可選擇，許多都頗富盛名。

前往卡利斯托加最直接的方式是搭機至聖羅莎市（Santa Rosa）的查爾斯舒爾茨-索諾瑪縣機場（Charles M. Schulz Sonoma County Airport），車程約30分鐘，也可以從舊金山國際機場過去，距離約87英里。

卡利斯托加大部分地區步行或騎單車即可，特別是市中心無須開車就能輕鬆遊覽，若想去更遠的地方，可在鎮上的卡利斯托加單車店租單車。

卡利斯托加一年四季的旅遊體驗都不同，春天可品嘗酒莊推出的新酒，秋季葡萄園會舉辦各種摘葡萄的活動，這兩個季節的遊客較少，因為天氣較涼，夏天氣溫可達華氏100度以上。遊客須注意當地晝夜溫差大，需攜帶足夠衣物應付較涼的天氣。

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