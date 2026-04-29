1座新機場 讓「冰封」格陵蘭成為旅遊新夢土

圖為一艘郵輪駛近格陵蘭島卡科爾托克(Qaqortoq)，這裡有一座機場，今年4月啟用。(美聯社檔案照)

人們常說，旅行途中最美好的事物往往得之不易，但一處位於北極圈的目的地最近有了重大的改善，將徹底改變旅客體驗這片少有人造訪的景觀的方式。

旅遊美食網站Time Out報導，這個目的地便是格陵蘭 ，當地一項重要的旅遊升級體驗是一座位於島嶼南邊最大城鎮之一卡科爾托克（Qaqortoq）的新建機場。

直到現在，前往這片冰封之地仍需經歷複雜的轉乘過程；前往卡科爾托克的唯一方式是乘船或搭直升機，且旅程往往需耗時數日與轉乘。如今，從格陵蘭首都努克（Nuuk）出發的直飛航班，以及來自冰島 的季節性航線，大幅縮短了旅行時間，讓該地區全年皆可更輕易抵達。

吸引旅客造訪南格陵蘭，有諸多理由，首先，儘管氣候寒冷，這裡卻是該島植被最茂盛的地區之一；這座新機場讓愛好自然者與冒險家得以造訪諸多絕美景觀，如Tasermiut峽灣因其高聳的雪峰與翠綠山谷，被譽為「格陵蘭的巴塔哥尼亞」（Patagonia of Greenland）。此外，該地區擁有特殊的文化景觀：南格陵蘭以維京歷史聞名，被聯合國教科文組織列為世界遺產的庫亞塔（Kujataa）更承載著數千年的農耕傳統與口述歷史。

這個新的旅遊樞紐是格陵蘭提升交通便利更大計畫的一部分，首都努克已於2024年啟用新機場；隨著全國各地更多新建及升級的機場陸續啟用，這個曾被視為世界上最偏遠的一隅，正逐漸成為引人入勝且可觸及的旅遊勝地。

格陵蘭航空預計全年將在努克與卡科爾托克之間每日開通約兩個航班，夏季則增至每周約17個航班；而冰島航空則預計在凱夫拉維克（Keflavík）與卡科爾托克之間每周開通四個航班。

格陵蘭機場執行長勞里德森（Jens Lauridsen）表示，他們很榮幸能為格陵蘭基礎設施的發展貢獻心力，並期待見證這些新契機如何轉化為實質的成長。

若格陵蘭一直以來都在你的夢想清單上，現在正是預訂行程的絕佳時機。