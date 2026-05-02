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全球色彩繽紛城市 吉隆坡排名僅次里斯本

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馬來西亞寺廟。圖：pixabay
馬來西亞寺廟。圖：pixabay

旅行時如果想讓眼睛來場視覺饗宴，不妨去馬來西亞吉隆坡。旅遊保險公司JustCover四月初公布全球最色彩繽紛的旅遊目的地，吉隆坡以將近250萬種獨特的顏色名列第二，更是亞洲第一，讓人光是欣賞城市就能放鬆身心。

Travel+Leisure報導，JustCover的全球色彩繽紛城市排行榜，第一和第三名皆由葡萄牙拿下，分別為里斯本和波多（Porto），第四和第五名為哥倫比亞迦太基（Cartagena）、巴西里約熱內盧，六至十名為墨西哥瓜納華托（Guanajuato）、古巴哈瓦那、越南河內、美國紐奧良和哥倫比亞麥德林（Medellín）。

JustCover的評分方式為先列出全球最經典的色彩繽紛城市做為種子名單，接著選出各城市多張具代表性的照片，包括天際線景觀、地標建築街景、建築和街區風貌，每張照片都經過精心挑選，足以反映該地典型的自然風光，皆在充足的自然光下拍攝，沒有過多濾鏡，確保能真實反映當地樣貌。

接著，評選團隊使用色彩分析工具測量每張照片中獨特色彩的數量，再將每張照片算出的數字加總，算出整體色彩鮮豔度得分。

吉隆坡在滿分100分的情況下拿下94.5分，團隊在評語中寫道，吉隆坡以將近250萬種獨特的顏色榮獲亞軍，更指出吉隆坡的現代化摩天大樓與傳統建築和裝飾華麗的寺廟和神龕形成賞心悅目的對比；若想欣賞絕佳的景色，JustCover推薦前往雙子星塔（Petronas Twin Towers）、吉隆坡塔（KL Tower）和106交易塔（Exchange 106）這些有頂樓觀景台或酒吧的摩天大樓。

JustCover的團隊還提供另一個貼心建議，若想體驗吉隆坡活力十足的街頭生活，中國城是熱門去處，有熱鬧的市場和誘人的街頭小吃。

想要欣賞更多色彩的人可以到市郊的黑風洞（Batu Caves），那裡的彩虹階梯和洞穴內的神龕很有名，吸引許多遊客慕名前來。

里斯本和波多因為遍布全市的彩色磁磚和絕美的景色而備受讚賞，遊客可以從一個很棒的地點飽覽全市風景。

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