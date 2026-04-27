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相隔15年 挪威郵輪航線重返費城

編譯廖振堯／即時報導
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「挪威寶石號」(Norwegian Jewel)郵輪停靠在檀香山港。美聯社
「挪威寶石號」(Norwegian Jewel)郵輪停靠在檀香山港。美聯社

郵輪旅遊在睽違15年後重返東北部一座城市，然而這座城市並不臨海。4月16日上午，挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)旗下郵輪「挪威寶石號」(Norwegian Jewel)抵達費城，並正式開啟前往加拿大、新英格蘭、百慕達(Bermuda)航線服務。

People.com報導，費城地區港務局(Philadelphia Regional Port Authority，或稱費城港PhilaPort)執行董事兼執行長西伯德(Jeff Theobald)在聲明中表示這是費城港的重要里程碑，「挪威郵輪與挪威寶石號的到來，象徵我們港口、城市以及整個地區新篇章的開始。隨著我們的業務持續從貨運擴展，這項新的郵輪服務將強化我們作為全球旅遊與商業門戶的地位，也為賓州帶來實質經濟效益。」

雖然費城並未直接位於海岸線上，但可透過德拉瓦河(Delaware River)與位於新州南方的德拉瓦灣(Delaware Bay)進入大西洋。即日起至8月27日，挪威寶石號將航行一系列百慕達航線，7天行程包含停靠皇家海軍船塢(Royal Naval Dockyard)過夜，並造訪南卡羅來納州的查爾斯頓(Charleston)或加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)的哈利法克斯(Halifax)其一。

到秋季，挪威寶石號將於9月5日至10月7日提供10天加拿大行程及11天新英格蘭行程，旅客可選擇從費城或魁北克市(Quebec City)登船，如此一來旅客有機會在郵輪航行前後延長停留時間。

為慶祝這項里程碑，費城港務局(PhilaPort)與挪威郵輪在船上舉辦了一場特別儀式，出席者包括賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)與費城市長帕克(Cherelle Parker)。

挪威郵輪目前也正在興建全新的郵輪碼頭，預計於本郵輪季啟用，該碼頭鄰近費城國際機場(Philadelphia International Airport)，此計畫由費城港與提尼肯鎮(Tinicum Township)合作推動。費城港表示，郵輪重返費城預計將創造2185個直接和間接就業機會，並為全州帶來約3億元的年度經濟產值。

賓州 南卡羅來納州 加拿大

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