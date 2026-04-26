飛機上可通電話 旅遊專家：並非所有進步都是好事

英國航空的乘客自3月19日起可以在機上打視訊電話。歐新社

英國航空的乘客自3月19日起可以在機上打視訊電話，搭機的便利性看似更進一步，但「今日美國」的專欄作家維希特（Zach Wichter）可不這麼認為，因為到處都有人會不戴耳機並高聲講電話，禮儀專家也認為若要開放在機上打視訊電話，或許可以設置專區，才不會吵到其他乘客安寧。

「今日美國」報導，英航在機隊推出高頻寬星鏈無線網路，乘客將能使用機上網路連線進行語音和視訊通話，是首間推出此項服務的航空公司之一。

維希特認為，這實在是令人遺憾的措施，因為他認為飛機是僅存的幾個人們可以失聯幾小時的地方，他對人們是否會尊重這項措施也沒信心，他住在紐約，常看到很多人在大眾運輸或公共場所用FaceTime通話時沒戴耳機，若他今天是在沒有退路的機艙內遇到這情況會覺得更煩。

英航要求乘客要戴耳機和降低音量，但維希特認為不是每個人都會遵守；禮儀專家、播客節目「Were you Raised by Wolves」共同主持人萊頓（Nick Leighton）說，他做為一個每天都在研究失態禮儀的人對此感到擔憂，他曾在搭機時遇過有人用最大音量玩Candy Crush八小時，讓空服員非常尷尬。

萊頓說，大家幾乎都坐過美鐵，很多人都在講電話，飛機上的狀況可想而知。

維希特說，目前美國的航空公司通常禁止在航行時打電話，但他認為這可能很快有變；聯邦航空總署表示，聯邦通訊委員會禁止在機上使用行動網路打電話，但沒有明確禁止用無線網路打電話的規定，這取決於各公司的具體政策，隨著越來越多美國航空公司推出免費高速機上網路服務，機上通話在美國變得普遍似乎只是時間問題，若未來真的實施，無異於是種倒退。

維希特說，聯合航空和英航一樣，目前正在機隊推出星鏈服務，所以聯航乘客很快就能在機上用無線網路打電話，不過維希特詢問了聯航，對方回覆目前機上通話的政策沒有要做任何更動。

若真的在搭機時需要打電話，萊頓建議到廚房，這樣其他乘客就不會聽到通話內容，航空公司或許可犧牲一間廁所，改造成機上電話亭，或是像以前的吸菸區概念一樣，設置一個「電話區」。