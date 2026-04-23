搭機避免染病 醫生曝：這些座位細菌最多

飛機上誰會坐在你旁邊，多半不能由你掌控；你能做的就是：儘量選擇靠窗座位。圖：pixabay

想在旅途中保持健康、避免生病，醫生和傳染病專家提醒大家，有項預防措施許多人往往不會特別注意，那就是：飛機座位其實是細菌溫床，某些座位較易接觸或滋生細菌。所以，儘量避開某種飛機座位，改選另一種。

多位專家表示，最糟的座位是靠走道座位。愛默蕾大學(Emory University)研究顯示，40%的乘客會在飛行途中起身一次，20%的乘客會起身兩次以上。

奧蘭多健康中心（Orlando Health）傳染病醫生福克斯（Jarod Fox）解釋指出，「如果你在飛行途中經常要去洗手間，走道座位可能看來方便，卻會讓你與更多人近距離接觸。」

休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist）系統流行病學家兼感染預防控制醫療主任德魯斯（Ashley Drews）也表達了相同看法：「走道座位，會讓你接觸到所有沿著走道在你身旁來回走動的人。」

當有人在你附近咳嗽、打噴嚏，甚至只是呼吸，空氣中的病原體如細菌、病毒，都可能在機艙內傳播，哪怕只是擦身而過。

此外，接觸物體表面，是另一個需要注意的風險。與全球最大消毒用品公司高樂氏（Clorox）合作的家庭醫生考德爾（Jen Caudle）指出，「人在觸摸扶手時，可能會把細菌帶到扶手上；走道上的其他人去洗手間、還到亂流時，也可能會抓住扶手。」

那麼，如何選擇最能減少細菌接觸的飛機座位？答案很簡單。

德魯斯建議預訂靠窗座位；她說：雖然研究有限，但已有研究證實，靠窗座位是感染風險最低的座位。」

考德爾對此表示贊同，還建議旅客最好避免坐在靠近洗手間的區域。她說：「靠窗座位可以減少你與同排乘客的接觸，較少人會觸碰到你的扶手，也能避開來往洗手間的人流，你還可以靠牆休息，不必擔心別人從你旁邊經過。」

不過，靠窗座位並不代表完全沒有感染風險。事實上，幾乎沒有哪個座位真能低到零感染風險。而且，真正更重要的，可能是你旁邊坐的人是誰。

福克斯指出：「無論你坐在機上哪個位置，都有可能被感染；通常，坐在你座位旁邊的人，帶來的感染風險最高。」

德魯斯也說：「旅途中是否會感染傳染病，最重要的預測因素是你是否坐在感染者旁邊。你座位前後兩排的座位，則是次重要因素。」

顯然，飛機上誰會坐在你旁邊，多半不能由你掌控；你能做的就是：儘量選擇靠窗座位。