美鐵這條路線 盡攬美加西北地區山海風光

一列美鐵（Amtrak）列車沿著加州海岸線駛過。路透

美國有多條風景優美的火車路線，美鐵（Amtrak）經營多條令人印象深刻的路線，但若論純粹的自然美景和壯麗風光，沒有任何一條路線能比得上穿越太平洋西北地區的喀斯喀特號（Cascades），美鐵日前更宣布將升級車隊，新列車今年會在路線進行測試，預計會為這條鐵路之旅增添更多奢華和風格。

Explore報導，喀斯喀特號從加拿大 溫哥華出發，一路南下至奧勒岡州的尤金（Eugene），共停靠18站，穿越雄偉的喀斯喀特山脈。大多數買來回票的旅客會選擇溫哥華、西雅圖和波特蘭作為起點和終點，這些城市有國際機場，交通很方便，但未販售隨上隨下車票，因此若想在路線中的景點停留探索，需購買不同路段的票。

喀斯喀特號的旅途充滿刺激和美景，從高聳的山峰和湛藍的冰川 到高山上的草地和雲霧繚繞的雨林，還會經過美國一些最具活力的城市。旅程從溫哥華開始，巍峨的葛勞士山（Grouse Mountain）為喀斯喀特號的第一段旅途提供壯闊的背景；一路向南，列車通過邊境進入華盛頓州 北部，左手邊是白雪皚皚的貝克山（Mount Baker）和北喀斯喀特國家公園（Northern Cascades National Park），右手邊是波光粼粼的貝靈漢灣（Bellingham Bay）和薩利什海（Salish Sea），沿途美景目不暇給，最後一段將穿過蜿蜒的松林和聖海倫火山（Mount St. Helens）後抵達西岸的美食天堂波特蘭。

要注意的是，喀斯喀特號並非由一台列車從頭駛到尾，而是由好幾段來回路段組成，為溫哥華－西雅圖、溫哥華－西雅圖－波特蘭、西雅圖－波特蘭及西雅圖－波特蘭－尤金。

有些人會擔心過境問題，其實很簡單，有Reddit網友說，美鐵會在車站檢查旅客的身分證和車票，並提供入境卡填寫，列車通過華盛頓州貝靈厄姆（Bellingham）後會在靠近邊境時進行巡查並再次檢查護照，他們下車後通過加拿大海關，過程只花了幾分鐘。

乘客可攜帶兩件行李和一件較小的個人物品上車，想騎單車探索太平洋西北地區的騎士可以多付5元帶腳踏車上火車。由於座位銷售速度快，建議提前預訂；如果常搭火車或想花時間探索沿途各站點，隨時上下車體驗各地風情，可以以499元購買「美國鐵路通票」（USA Rail Pass），30天內可以任選10個美鐵路段搭乘。