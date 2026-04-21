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阿拉斯加這一熱門峽灣 為何今年郵輪都「繞過」

編譯周靜芝/即時報導
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阿拉斯加州朱諾東南方的崔西峽灣（Tracy Arm Fjord）景色。Image...
阿拉斯加州朱諾東南方的崔西峽灣（Tracy Arm Fjord）景色。Image by MichelleMaria Pitzel from Pixabay

位於阿拉斯加州朱諾（Juneau）東南方的崔西峽灣（Tracy Arm Fjord），以險峻懸崖、瀑布與壯觀冰川聞名；因去年夏天的大規模山崩，正遭各大郵輪公司「繞過」。

歐洲新聞台（Euronews）報導，多年來，航行穿越阿拉斯加東南部的崔西峽灣一直是許多郵輪行程的亮點，其雄偉景觀與不斷崩塌入海的活躍冰川，吸引無數遊客。

這條被崎嶇荒野環抱的狹窄水道，長期以來被視為該地區最壯麗的郵輪體驗之一；如今，多家主要郵輪公司卻選擇繞過這條航線。原因是去年夏天發生的一場大規模山崩，當時大片冰川崩塌入峽灣，引發海嘯，巨浪沖上對面山坡高處；此一事件引發了對周邊山坡穩定性的擔憂，危險訊號至今仍未解除。

基於乘客安全及持續的地質風險，郵輪公司決定調整航線。旅遊業者瓦利爾（Nate Vallier）表示，崔西峽灣擁有「女王」級景觀，郵輪及旅遊公司選為替代地的恩迪科特峽灣（Endicott Arm）與道斯冰川（Dawes Glacier），雖然從任何角度看都美，但仍無法與之相提並論。

位於朱諾東南方的崔西峽灣，是條長約50公里的峽灣，通往索耶冰川（Sawyer Glacier），沿途可見海豹與熊等野生動物。

2025年8月10日，一場源自南索耶冰川冰舌上方高處斜坡的土石流，在峽灣盡頭附近引發的水流湧上對面山壁逾四分之一英里，並衝出崔西峽灣的範圍。官員表示，事發時峽灣內並無船隻，亦未傳出有人傷亡；但在崔西峽灣與恩迪科特峽灣交會處附近島嶼露營的划獨木舟者，大部分裝備仍被洶湧水流沖走。

包括荷美（Holland America）、嘉年華（Carnival）及皇家加勒比（Royal Caribbean）等主要郵輪公司表示，他們正將原定的崔西峽灣行程改為恩迪科特峽灣。地中海（MSC）、維珍（Virgin Voyages）以及當地旅遊公司Allen Marine也改為造訪恩迪科特峽灣和道斯冰川。挪威（Norwegian）郵輪則表示，其航線並未經過崔西峽灣。

當地旅行社業者瓦利耶（Vallier）表示，他希望郵輪公司能更早通知旅客行程變更事宜。本季首批郵輪於4月21日抵達克奇坎（Ketchikan），並於下周抵達朱諾。

他表示，觀賞冰川、尤其是動態、正在崩解的冰川是許多遊客的畢生願望，這正是崔西峽灣如此受歡迎的原因。雖然朱諾的Mendenhall冰川是這座城市及郵輪港口的主要景點，但許多遊客只能隔著大湖觀賞；且從某些登山觀景台望去，冰川已縮減或完全退縮。

來自堪薩斯州的萊貝達（Kimberly Lebeda），去年為家人預訂崔西峽灣遊覽行程時曾滿懷期待。她表示，正是這片風景讓她願意埋單，但在停靠前一晚，他們被告知由於崔西峽灣的浮冰，行程將改道恩迪科特。她與其他預訂該行程的旅客下船後，轉乘一艘小型船隻，見到了冰上的海豹、瀑布，以及從道斯冰川崩落的「冰牆」。

萊貝達稱這一令人驚嘆的奇觀絕對值得，但她從未去過崔西峽灣，所以無從比較；但對她來說，這趟旅程已值回票價。

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