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美國人赴英旅遊 4/23起需花約28元申請ETA

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今年2月底開始，英國政府要求大多數外國人須持有電子旅行授權（electronic...
今年2月底開始，英國政府要求大多數外國人須持有電子旅行授權（electronic travel authorization, ETA）或簽證才能入境英國。(路透)

今年2月底開始，英國政府要求大多數外國人須持有電子旅行授權（electronic travel authorization, ETA）或簽證才能入境英國，若是來自歐洲國家、美國、澳洲加拿大等國的旅客通常須持ETA入境而非簽證，可用於長達六個月的免簽旅遊等，最快捷的獲得方式為透過官方ETA應用程式或英國政府網站申請，費用為20英鎊（約28元）。

今日美國報（USA Today）報導，4月23日開始，若欲前往澤西島（Channel islands of Jersey）、法國外海的耿西（Guernsey ）和愛爾蘭海上的曼島（Isle of Man）也需要有ETA；英國內政部在官方部落格上表示，沒有ETA的旅客將無法前往英國，除非有免簽資格。

ETA可用於長達6個月的免簽旅遊、探親或其他英國政府網站上列出的特定活動；每位旅客都需要有自己的ETA，嬰兒也不例外。

申請ETA最快捷的方式是在官方應用程式申請，若無法使用也可以到內政部網站申請，無論哪個方式費用都是20英鎊，申請者皆需上傳自己的護照照片和本人照片，回答一系列問題並支付費用，10歲以上的申請者還需要臉部掃描。

內政部表示，使用應用程式者，大多數在提交申請後幾分鐘內就可得到自動批審結果；若申請遭拒，申請人會被告知原因並被允許重新申請，但若被拒簽，旅客不能上訴，如果仍欲前往英國，必需申請簽證，有犯罪紀錄者可能需要申請標準訪客簽證（Standard Visitor visa）。

英國政府表示，透過第三方網站申請可能需要更高費用，也提醒旅客避免使用模仿政府服務的網站。

英國政府表示，ETA的效期為兩年，或是到持有人的護照過期，看哪一個時間較早；同一份ETA可用於多次入境，但每次停留不得超過六個月。

英國和愛爾蘭公民不需申請ETA；若有雙重國籍，需出示有效的英國或愛爾蘭護照或入境許可證明。其他不需要ETA入境英國者還有持有英國簽證者、獲得在英國生活、工作或讀書許可者和持英國海外領土護照的公民等，完整名單可在英國政府官方網站查詢。

前往歐洲國家的美國公民不需持ETA入境，不過從今年底開始，美國公民需持有歐洲旅行信息和授權系統（ETIAS）這個旅行授權才能入境包括義大利、法國和德國等30個歐洲國家。

內政部 加拿大 澳洲

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