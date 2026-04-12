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郵輪業加入漲價行列 一家四口最高恐被增收280元

編譯周靜芝/即時報導
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郵輪。Image by Erich Westendarp from Pixaba...
郵輪。Image by Erich Westendarp from Pixabay

美伊戰爭按下暫停鍵，但高油價陰霾仍未完全消散；航空業者紛紛調高票價、托運行李等費用，如今郵輪業也加入行列。專家警告，若已預訂2026年的郵輪行程，可能會被徵收一筆高額的燃油附加費。

紐約郵報引述播客節目Cruise Radio報導，多數郵輪公司保留了當油價觸及特定價格時加收每日附加費的權利，而現在早已超過這個臨界點；這項權利幾乎均可見於郵輪合約的細則中。

海事律師溫克爾曼（Michael Winkleman）指出，郵輪合約是一份完全偏袒郵輪公司的有力文件。例如挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）保留在油價突破每桶65元時，每人每日最高收取10元的權利；嘉年華郵輪（Carnival）若油價達70元，每人每日最高可加收9元；而地中海郵輪（MSC）則保留向顧客收取每日12元的權利。

郵輪合約保障郵輪公司收取這些費用的權利，即使旅客已全額支付行程費用亦然；這代表在預付七日郵輪行程費用後，四口之家可能在離船時面臨250至280元的燃油附加費。

燃油價格對郵輪總成本影響甚大，2025年，嘉年華集團的燃油支出超過18億元，皇家加勒比（Royal Caribbean）則約為11億元。至今，多數總部位於美國的主要郵輪公司都拒徵收燃油附加費，但油價上漲與全球衝突的雙重影響，可能迫使旅客不得不掏腰包。

上個月，擁有麗星郵輪（Star Cruises）與星夢郵輪（Dream Cruises）的名勝世界郵輪（Resorts World Cruises）開始向旅客收取每人每天最高25元的費用，以抵銷燃油成本。

與此同時，自2024年起，從佛羅里達州出發的「瑪格麗特村海上天堂號」（Margaritaville at Sea Paradise）的乘客每晚需支付15元的燃油附加費。

專家指出，旅客是否會被收取燃油費，取決於郵輪公司的避險策略；避險是指郵輪公司以固定價格預先採購的燃油量。在2026年，加勒比郵輪已對其60%的燃油需求進行避險，而挪威郵輪則避險約51%。

嘉年華郵輪並未對燃油進行避險，據報導，今年已承受5億元的燃油成本損失。該集團執行長溫斯坦（Josh Weinstein）表示，該公司正透過提升效率而非燃油附加費來抵銷成本。

然而，專家警告，隨著油價持續上漲，這項策略可能改變，乘客最終仍可能被收取燃油附加費。

為避免面臨意外的燃油帳單，專家建議旅客選擇具備燃油避險措施的郵輪公司，或預訂免收燃油附加費的船隻，例如「瑪格麗特島嶼號」（Margaritaville at Sea Islander）。

油價 郵輪 挪威

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