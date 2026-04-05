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在飛機上為何容易脹氣 科學家：與這原因有關

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很多人應該都經歷過搭飛機時容易脹氣和想放屁，科學家解釋這是因為機艙內的壓力隨著飛...
很多人應該都經歷過搭飛機時容易脹氣和想放屁，科學家解釋這是因為機艙內的壓力隨著飛機爬升高度而降低，使得腸道氣體膨脹。示意圖。（美聯社）

很多人應該都經歷過搭飛機時容易脹氣和想放屁，科學家解釋這是因為機艙內的壓力隨著飛機爬升高度而降低，使得腸道氣體膨脹，若真的在飛機上很想放屁，科學家也建議不要憋住，航空公司可在座椅增加活性碳防止屁味散逸，乘客也可以穿某些能降低屁味滲透性質料的褲子避免屁味逸出。

Travel + Leisure報導，一名Reddit網友近期貼出一份刊登在「紐西蘭醫學期刊」（New Zealand Medical Journal）的2013年研究，該研究由丹麥和英國的腸胃科醫師進行，概述了飛行時脹氣的問題。

研究作者說，腸道排氣，也就是放屁可能會因為聲音和味道讓放屁和周圍的人感到尷尬，腸道氣體也可能為放屁者帶來身體不適甚至疼痛，若是在狹小密閉的環境中長時間放屁，例如太空船，在最糟的情況下可能有爆炸危險。

作者說，在飛機上容易脹氣是因為機艙內壓力的改變，研究團隊用一空的寶特瓶演示這個道理，瓶子在地面會收縮，在空中會膨脹，這現象讓目前是哥本哈根大學臨床教授的羅森伯格（Jacob Rosenberg）受到啟發，他在2022年受訪時說，飛機落地後他的肚子脹了起來，讓他好奇為何如此，他上班時和兩位學生討論，接著就萌生寫該篇研究論文的想法。

現在的飛機一定程度可以透過客艙增壓來抵銷收縮和膨脹，但這方法只能維持不低於565mmHg的壓力，相當於8千英呎的高度。羅森伯格和共同作者在研究中解釋，根據理想氣體定律，機艙內降低的壓力會導致機艙內的氣體按比例膨脹，而在他們的研究中，機艙內的氣體就是腸道氣體。

在飛機上若想放屁，研究團隊也有一些建議。有些人可能會想憋住，但這可能會造成更糟的不適後果，例如腹痛、腹脹、消化不良和胃灼熱，且要專注於憋住屁也會讓心裡有更多壓力。

另一種方法就是順其自然的放出來，只是可能會有些味道，但研究作者認為這總比整個搭機過程都不舒服的好。其他方法包括航空公司在座椅加入活性碳，有研究指出活性碳可以有效限制含硫氣體或氣味散逸至四周，特定材質的褲子如皮褲也能降低屁味的滲透性，屁味無法逸出。

若你曾哀怨自己只能坐經濟艙，不妨記住頭等艙可能是最多屁的地方，因為研究作者說屁味很難從皮革逸出，而頭等艙的座椅通常都是皮椅，會阻礙屁味散發，因此搭乘舒適度大打折扣。

丹麥 紐西蘭

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