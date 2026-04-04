遊遍73個國家 她給獨自旅行者的首要建議

示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

部落客羅森布拉特（Carole Rosenblat）在2014與2015年間獨自展開了一場毫無計畫的環球之旅；她請網友投票選出目的地，待結果出爐，便在兩周內或更短的時間內動身前往該處。羅森布拉特表示，雖然她的旅行方式未必適合所有人，但她從中汲取了許多教訓，也為獨自旅行者整理出一些實用建議。

羅森布拉特的首要建議是：想像一趟旅程，比實際去經歷還要可怕；許多人會放大可能出錯的負面情況，卻忽略了旅途中將有的精彩體驗。事實上，這些狀況在與他人同行時同樣可能發生。

那不過是個機場

或許有人會擔心抵達後該怎麼辦，「怎麼知道該往哪走？」「該怎麼去住宿地點？」

重點在於：這是機場，現場會有標示引導旅客完成出入境及通關手續、領取行李，以及尋找交通工具。由於英語是國際通用語言，全球多數機場的標示都同時提供當地語言與英語版本。

若看懂指示後仍感迷惑，不妨直接詢問。羅森布拉特說，當地居民簡短的指引曾多次讓她倍感輕鬆。

迷路是旅行的一部分

迷路這件事，羅森布拉特說她可稱得上專家。在網友為她挑選的前五個目的地，她全都使用紙本地圖，直到抵達馬來西亞，她才下載了Google地圖；雖然現在她非常依賴地圖應用程式，但偶爾還是會迷路。她表示，這往往是旅途最美好的部分。

獨自旅行的樂趣之一，就在於迷路。羅森布拉特說，若與他人同行，多半會試著自行解決問題；但獨自旅行時需主動與人交談，這往往能產生真摯的連結。

因為如此，羅森布拉特在峇里島邂逅了一位正提供奉獻的女士，當晚更在她的露天竹製工作室裡，享受了一堂私人瑜伽課；也是這樣，羅森布拉特找到了布達佩斯的一家愛爾蘭酒吧，並成了常客。她說，迷路還讓她認識了彼得和溫蒂（Peter and Wendy）這對澳洲夫婦，他們指引她前往當地的電影院，至今彼此仍保持聯繫。

羅森布拉特表示，如果擔心該怎麼找到回飯店的路，可向當地店家或友善的路人問路；如果這件事讓你感到不安，直接叫輛Uber或計程車就好。

這招也適用於自駕旅行，在葡萄牙 公路之旅結束後，羅森布拉特在里斯本正焦急地尋找飯店，於是將車停在路邊，前方正好是輛計程車。她走近問司機，載她去飯店要多少錢；他報價後，她用現金付了錢，隨即上車跟在他後方，一路直達飯店。

你沒有想像中那麼孤單

獨自旅行或許會經歷孤單的時刻，但即便置身人群中，同樣可能有這種感受。獨自旅行能依自己的步調去做想做的事，想出去吃晚餐？愛去哪就去哪，想什麼時候去就什麼時候去；帶本書去酒吧坐坐、結識新朋友，或只是觀察路人。

羅森布拉特表示，如果想要有人陪伴，也可在臉書（Facebook）社團或旅遊局網站搜尋當地活動；或者，像她一樣，在公車站結識另一位獨旅者，相約一同參觀景點。

若旅程較長，不妨花上幾小時或一天時間做義工。羅森布拉特說，這是她結識志同道合朋友的方式。

羅森布拉特指出，她曾去過73個國家，而獨自旅行帶給她的是最美好的回憶，「別讓對未知的恐懼阻礙了你」。