我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

遊遍73個國家 她給獨自旅行者的首要建議

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

部落客羅森布拉特（Carole Rosenblat）在2014與2015年間獨自展開了一場毫無計畫的環球之旅；她請網友投票選出目的地，待結果出爐，便在兩周內或更短的時間內動身前往該處。羅森布拉特表示，雖然她的旅行方式未必適合所有人，但她從中汲取了許多教訓，也為獨自旅行者整理出一些實用建議。

羅森布拉特的首要建議是：想像一趟旅程，比實際去經歷還要可怕；許多人會放大可能出錯的負面情況，卻忽略了旅途中將有的精彩體驗。事實上，這些狀況在與他人同行時同樣可能發生。

那不過是個機場

或許有人會擔心抵達後該怎麼辦，「怎麼知道該往哪走？」「該怎麼去住宿地點？」

重點在於：這是機場，現場會有標示引導旅客完成出入境及通關手續、領取行李，以及尋找交通工具。由於英語是國際通用語言，全球多數機場的標示都同時提供當地語言與英語版本。

若看懂指示後仍感迷惑，不妨直接詢問。羅森布拉特說，當地居民簡短的指引曾多次讓她倍感輕鬆。

迷路是旅行的一部分

迷路這件事，羅森布拉特說她可稱得上專家。在網友為她挑選的前五個目的地，她全都使用紙本地圖，直到抵達馬來西亞，她才下載了Google地圖；雖然現在她非常依賴地圖應用程式，但偶爾還是會迷路。她表示，這往往是旅途最美好的部分。

獨自旅行的樂趣之一，就在於迷路。羅森布拉特說，若與他人同行，多半會試著自行解決問題；但獨自旅行時需主動與人交談，這往往能產生真摯的連結。

因為如此，羅森布拉特在峇里島邂逅了一位正提供奉獻的女士，當晚更在她的露天竹製工作室裡，享受了一堂私人瑜伽課；也是這樣，羅森布拉特找到了布達佩斯的一家愛爾蘭酒吧，並成了常客。她說，迷路還讓她認識了彼得和溫蒂（Peter and Wendy）這對澳洲夫婦，他們指引她前往當地的電影院，至今彼此仍保持聯繫。

羅森布拉特表示，如果擔心該怎麼找到回飯店的路，可向當地店家或友善的路人問路；如果這件事讓你感到不安，直接叫輛Uber或計程車就好。

這招也適用於自駕旅行，在葡萄牙公路之旅結束後，羅森布拉特在里斯本正焦急地尋找飯店，於是將車停在路邊，前方正好是輛計程車。她走近問司機，載她去飯店要多少錢；他報價後，她用現金付了錢，隨即上車跟在他後方，一路直達飯店。

你沒有想像中那麼孤單

獨自旅行或許會經歷孤單的時刻，但即便置身人群中，同樣可能有這種感受。獨自旅行能依自己的步調去做想做的事，想出去吃晚餐？愛去哪就去哪，想什麼時候去就什麼時候去；帶本書去酒吧坐坐、結識新朋友，或只是觀察路人。

羅森布拉特表示，如果想要有人陪伴，也可在臉書（Facebook）社團或旅遊局網站搜尋當地活動；或者，像她一樣，在公車站結識另一位獨旅者，相約一同參觀景點。

若旅程較長，不妨花上幾小時或一天時間做義工。羅森布拉特說，這是她結識志同道合朋友的方式。

羅森布拉特指出，她曾去過73個國家，而獨自旅行帶給她的是最美好的回憶，「別讓對未知的恐懼阻礙了你」。

葡萄牙

上一則

屋前庭院出現這5種景象 設計師：視覺污染

下一則

健康儲蓄帳戶常被忽略 善加運用將更勝401(k)一籌

延伸閱讀

安寧照護醫生分享最被忽略 卻是最強力的用錢方式

安寧照護醫生分享最被忽略 卻是最強力的用錢方式
希臘粉紅水蜜桃花海 吸引大批賞春旅客

希臘粉紅水蜜桃花海 吸引大批賞春旅客
2次留學中國 美國女子：不須背學債 畢業更有出路

2次留學中國 美國女子：不須背學債 畢業更有出路
5年遊遍32國 她分享人在異國安全又省錢5大秘訣

5年遊遍32國 她分享人在異國安全又省錢5大秘訣

熱門新聞

Image by cytis from Pixabay

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

2026-03-30 12:32
波多黎各(Puerto Rico)。Image by Mariam from Pixabay

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

2026-03-29 12:34
南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）。圖：pixabay

全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞

2026-04-02 09:16
過度翻土或耕作會傷害微生物、殺死益蟲和蚯蚓、加劇水土流失、消除土壤空隙、將有機碳釋出，並將休眠的雜草種子帶到地表。美聯社

讓自家庭院擁有健康土壤 4要素缺一不可

2026-04-01 10:19
網友分享自己種植豆芽菜的方法。（取材自pexels.com@Mario Spencer）

5天大豐收 牛奶盒「種豆芽」實現青菜自由

2026-03-27 19:42
網友分享美國藥局發放的橘子藥瓶多元用途。藥局示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

2026-03-28 19:55

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避