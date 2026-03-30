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護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

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Image by cytis from Pixabay
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有些人會在護照內貼便條紙，讓便條紙邊緣突出於護照頁，這麼做的目的不是要修改護照，而是做為視覺提示。經常旅行者因護照頁面不足，用這個小技巧建議海關在哪或不要在哪蓋章，因為有些國家對蓋章位置有嚴格要求，旅行者希望保留足夠空間。不過這個方法只能做為建議，章蓋在哪裡的決定權仍握在移民官手中，若想順利出入境，可以透過申請更多頁的護照或提前換發護照等方式確保有足夠護照頁面可用。

Travel+Leisure報導，護照頁面上的戳章很少整齊排列，可能一個章就占了半頁，其他頁則擠滿來自各國交疊的章，對經常旅行的人來說很困擾，護照頁很快就不夠了。因此一些旅客想出以便利貼提示海關人員的方式，這個小技巧也在經常旅行者中流傳多年。

護照的空間比很多人想像的更重要；有些國家對空白頁的要求很嚴謹，例如有些國家的簽證必需蓋在完全空白的頁面，甚至有些時候要求旅客有連續兩頁的空白頁，這也是為什麼便條紙技巧會流傳多年。紐約護照和簽證服務公司A1 Passport & Visa Services的負責人庫瑪爾（Ravi Kumar）說，旅客可用在護照空白頁貼便條紙的方式，禮貌性請求海關把章蓋在其他頁，避免浪費頁面。

但這方法並非萬無一失，專家貼便條紙只是一種建議而非保證，移民官仍有權決定要把章蓋在哪裡，在人流量大的機場，海關人員甚至可能忙到沒看到便條紙；若想確保有足夠護照頁面可用，除了便條紙外還有其他方法。

首先，出發前先確認目的地的簽證要求，有些國家要求護照要有連續好幾頁的空白頁用於護照或入境章，行前先確認能避免通關延誤或被拒絕入境。

若護照幾乎已經蓋滿戳章但還沒到期，可以提前換發，確保有足夠的空白頁可用。申請或換發美國護照的經常旅行者可以請求更換更大本的護照，一般版本的護照是28頁，更多頁的護照有52頁，其中有42頁可用於出入境和簽證戳章。

換發新護照後，若舊護照裡還有在效期內的有效簽證，旅客過境時可以同時攜帶新舊兩本護照，很多國家的移民官允許舊護照內的簽證維持效期直到過期日，前提是必須同時出示新舊護照。

要注意的是，千萬不要在護照上書寫或貼上永久性物品，包括蓋景點的紀念章，擅自修改護照，即使是無意的也會在入境檢查時造成麻煩，或導致護照失效。

簽證 護照

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