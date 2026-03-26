去年最多人造訪這5座國家公園 另外5座最被冷落

大煙山國家公園(Great Smoky Mountains)景色。Image by Simon from Pixabay

田納西與北卡羅來納州交界的「大煙山國家公園」(Great Smoky Mountains)再次拿下最受歡迎國家公園的頭銜；根據國家公園管理局(National Park Service)最新公布統計數據，大煙山國家公園仍然是美國遊客最多的國家公園，2025年遊客數量甚至超過了排名第二和第三的國家公園的總和。

美國國家公園系統在2025年共接待了超過3.23億人次的遊客；雖然低於2024年創下的3.318億人次歷史最高紀錄，但包含了政府停擺的等影響，這在一定程度上影響了部分遊客的出行計劃。

以下是遊客數量最多和最少的國家公園的排名。

2025年遊客量排名前十的國家公園：

1. 田納西與北卡羅來納州交界的大煙山 – 1150萬

2. 猶他州的錫安(Zion) – 490萬

3. 愛達荷、蒙大拿和懷俄明州的黃石(Yellowstone) – 470萬

4. 亞利桑納州的大峽谷(Grand Canyon) – 440萬

5. 加州的優勝美地 (Yosemite) – 420萬

6. 科羅拉多州的洛磯山(Rocky Mountain) – 410萬

7. 緬因州的阿卡迪亞(Acadia) – 400萬

8. 懷俄明州的大堤頓(Grand Teton) – 380萬

9. 華盛頓州的奧林匹克(Olympic) – 350萬

10. 蒙大拿州 的冰川(Glacier) – 310萬

2025年遊客量最少的10個國家公園：

1. 阿拉斯加州 的科伯克谷(Kobuk Valley) – 7786

2. 阿拉斯加州的北極之門(Gates of the Arctic) – 1萬4923

3. 阿拉斯加州的克拉克湖(Lake Clark) – 1萬9778

4. 密西根州的皇家島(Isle Royale) – 2萬9091

5. 阿拉斯加州的卡特邁(Katmai) – 3萬4479

6. 美屬薩摩亞(American Samoa) – 4萬3258

7. 華盛頓州的北喀斯喀特(North Cascades) – 4萬6925

8. 佛羅里達州的海龜(Dry Tortugas) – 8萬9355

9. 阿拉斯加州的朗格－聖伊利亞斯(Wrangell-St. Elias) – 10萬8840

10. 內華達州的大盆地(Great Basin) – 16萬1210