沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

波多黎各(Puerto Rico)。Image by Mariam from Pixabay

護照申請費用高、等待時間長，讓不少民眾出國計畫受限。不過，即使沒有護照，美國公民 仍可前往部分熱門旅遊地，例如波多黎各、美屬維京群島等地，只要旅客持有效身分證件，仍可順利出行，為臨時旅行提供彈性選擇。

根據今日美國報(USA TODAY)報導，根據國務院資料，申請一本護照本需花費130元，外加35元受理費，一般作業時間需四到六周，即便額外支付60元加急費，仍需等候三到五周才拿得到護照。不過，如果無法及時取得護照，並非所有目的地都要求美國遊客必須持有護照才能入境，只要確保擁有「真實身分證」(Real ID)便可順利登機，以下是五個免護照即可造訪的熱門目的地。

第一、波多黎各(Puerto Rico)：身為美國屬地，波多黎各是加勒比海的度假勝地，美國公民只要持有有效的州政府核發身分證件，即可前往該島，無需護照。

第二、美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)：同樣位於加勒比海的美屬維京群島允許美國本土及其他屬地的遊客免護照入境。根據當地旅遊局官網建議，雖然護照仍是最佳身分證明，但若無護照，遊客從島上離開時，必須準備好出生證明正本及政府核發的有照身分證以證明美國公民身分。

第三、北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)：包含塞班島、天寧島(Tinian)與羅塔島(Rota)在內共14個島嶼，這處美國聯邦領土同樣不要求護照即可前往。

第四、關島：根據關島觀光局指出，美國公民若經由夏威夷 前往關島，僅需出示「真實身分證」或其他聯邦或州政府核發的身分證件，並附上出生證明核證副本即可，但若從夏威夷以外的地點出發則視同為國際行程，因此，仍需持有護照。

第五、加拿大 ：根據加拿大政府官網指出，加入「快速通關計畫」(NEXUS)的美國公民，在旅行時可出示會員卡作為身分證明。不過，加國當局仍建議隨身攜帶護照，以備查驗居留證明之需。對於沒有護照的旅客，可以申請五年效期的NEXUS卡，費用為120元，18歲以下申請免費，但需注意，若無護照僅持卡片，僅限於陸路或海路過境，不可用於機場入境。