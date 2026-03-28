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不敵抗議聲浪 西捷航空取消客機增設經濟艙座位計畫

編譯俞仲慈／即時報導
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加拿大第二大航空業者「西捷航空」(WestJet)為提高載客量，增加經濟艙座位，引發乘客不滿，最終難敵抗議聲浪，已經宣布取消客艙改裝計劃。美聯社
加拿大第二大航空業者「西捷航空」(WestJet)為提高載客量，增加經濟艙座位，引發乘客不滿，最終難敵抗議聲浪，已經宣布取消客艙改裝計劃。美聯社

加拿大第二大航空業者「西捷航空」(WestJet)為提高載客量，增加經濟艙座位，引發乘客不滿，最終難敵抗議聲浪，已經宣布取消客艙改裝計劃。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導， 西捷航空對外宣稱，增加座位是為了降低機票價格，不料新的座位配置讓空間更加狹窄，引爆乘客反彈。

日前一對夫婦搭乘西捷航空班機，拍下擠在狹窄座位的影片，由其女兒亞曼達·施密特(Amanda Schmidt)上傳至社群平台，結果這支充滿窘迫感的影片，三周內點閱量突破上百萬次，引發網友極度不滿，施密特接受CBS記者採訪時更痛斥：「讓乘客像這樣搭乘飛機旅行，簡直太不人道。」

西捷航空總部位於加拿大卡加利(Calgary)，國際航點包括美國30座城市，也是達美航空(Delta Airlines)共享航班號碼(code-sharing)的合作夥伴。

自去年10月以來，西捷航空旗下近24架客機機艙增加一排座位，並聲稱有助於降低票價，不過重新配置的客艙座位，每排座位之間減少約兩吋空間，隨著反彈聲浪排山倒海而來，西捷航空被迫策略大轉彎，日前發布新聞稿宣布移除一排座椅，等同終止「高密度座位」配置，以恢復經濟艙原本的標準座椅間距。

西捷航空執行長馮霍布羅奇(Alexis von Hoensbroech)發布聲明指出：「西捷航空嘗試全球多家航空公司認可的座椅間距，因為這種配置有助於提供更優惠的票價，嘗試新產品是我們的本質，但是若新產品無法滿足乘客需求，我們也要快速反應。」

報導指出，西捷航空並非唯一企圖提高客艙載客量的航空業，精神航空(Spirit Airlines)長期以來提供不可傾斜座椅，還有邊疆航空(Frontier Airlines)也宣稱座椅「預先傾斜」，由於當局對飛機座椅尺寸或座椅間距沒有硬性規定，前國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)主席桑沃特(Robert Sumwalt)直言：「實際上廉價航空就是盡可能往飛機裡面塞人。」並強調座位過於擁擠可能潛藏隱憂：「如果座位之間的空間縮小，顯而易見，一旦遭遇緊急狀況，乘客逃生會更加困難。」

哥倫比亞

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