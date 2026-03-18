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搭郵輪5種常見事故 旅遊保險通常不會賠

編譯莊瑞萌／即時報導
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郵輪。Image by Erich Westendarp from Pixabay
郵輪。Image by Erich Westendarp from Pixabay

郵輪之旅若發生意外，最令旅客心碎的莫過於理賠遭拒。旅遊保險平台Squaremouth營運資深總監瓦爾德茲(Chrissy Valdez)指出，郵輪旅遊性質特殊，許多常見突發狀況往往不在基本保單的理賠範圍內，代表遊客最後必須自費(out-of-pocket)。海事律師溫克曼(Michael Winkleman)則提醒，保單合約的細則(fine print)常包含許多難以察覺的除外條款，遊客必須睜大眼睛細察，保障自身權益。

根據今日美國報(USA TODAY)報導，旅遊保險平台Squaremouth的專家發現，許多常見的郵輪意外最終都演變成旅客必須自掏腰包的額外開支。該平台總監瓦爾德茲提醒，郵輪旅遊性質特殊，部分特定情境並不在保險範圍內。以下是專家列出五種最常被排除在標準保單外的郵輪理賠項目。

第一、酒精引發的意外：郵輪上的無限暢飲雖然深受歡迎，但若因飲酒過量導致意外、受傷或生病，而且醫療紀錄顯示酒精中毒為肇因，保險公司通常不予理賠。

第二、岸上體育活動：潛水、水上摩托車(jet skiing)或高空滑索(zip lining)等高風險刺激活動常被視為「極大可能發生意外」，基本保單不涵蓋相關醫療費用。旅客若有此需求，建議加購含「冒險運動」保障的特定保單。

第三、未準時登船：若因遲到錯過郵輪，旅客須自行前往下一港口會合，過程衍生包含交通與住宿費用，多數標準保單不會理賠，除非購買包含「錯過郵輪接駁」條款的郵輪專屬保險。

第四、高價值隨身財物：雖然標準保單涵蓋行李與個人物品的遺失、遭竊或毀損，但旅客務必詳閱保單細則，因為並非所有財物都能獲得全額賠償。除了相機等特定高價值物品可能不在保障範圍內，多數保單也對理賠總額設有上限。若計畫攜帶名貴物品登船，建議加購擴充行李保障。為了確保萬無一失，專家建議避免攜帶名貴珠寶。海事律師溫克曼指出，「這類索賠案件通常極為棘手，因為郵輪公司的票務合約中，往往已先行加入限制這類索賠金額的條款。」

第五、戰爭與動亂：伊朗戰火與墨西哥動亂是近期干擾旅遊計畫的主要政治事件，造成部分旅客考慮取消行程。不過，即便投保旅遊險，恐怕也難以追回多數損失，因為「戰爭行為」(acts of war)與「社會動亂」通常被列為基本保單的除外責任。旅客最終能拿回多少退款，仍須視郵輪公司的政策及取消行程的時間點而定。

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