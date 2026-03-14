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加州春季花海攻略 當地華人整理7大賞花徒步地：美到像油畫

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網友分享加州適合賞花的地點。圖為加州卡爾斯巴農場花田。賞花示意圖。(路透資料照)
網友分享加州適合賞花的地點。圖為加州卡爾斯巴農場花田。賞花示意圖。(路透資料照)

隨著春季到來，加州各地野花陸續盛開，小紅書網友「去北美找對趾點」分享「加州3至5月賞花與徒步地點」的攻略，該網友整理7處適合邊賞花邊健行的地點，從洛杉磯近郊花海、沙漠奇景到海岸步道，形容宛如「闖入莫內畫作般的油畫世界」，貼文吸引不少網友留言討論，也有人好奇照片真實度與最佳賞花時機。

該網友指出，加州春天是野花盛開的季節，許多地區都能看到大片花海與自然景觀結合，因此特別整理不同風格的賞花路線。其中「輕徒步出片組」包括洛杉磯北部Lancaster的AntelopeValley金罌粟保護區，以及距洛杉磯約1.5小時車程的WalkerCanyon沃克峽谷。這兩處都是熱門賞花地點，花期約在3至5月或2至4月之間，步道平緩，適合邊散步邊拍照。

在「小眾奇觀組」部分，該網友推薦加州中部的CarrizoPlain國家保護區與聖地牙哥東部的Anza-Borrego荒漠花園。前者可在SodaLakeBoardwalk棧道遠眺鹽湖與花海，後者則能在BorregoPalmCanyonTrail步道觀察沙漠植物景觀。她形容這類地點適合自駕探險，能同時看到荒野與花海交織的景象。

此外，他也推薦「法式田園組」與「海岸懸崖組」路線，例如聖地牙哥山區的Julian小鎮，可在果園與小鎮街道悠閒散步；聖塔芭芭拉縣的Lompoc彩虹花田則以大片農田花海聞名。若偏好海景，則可前往北加州Mendocino海岸花路，在MendocinoHeadlandsStatePark沿著海濱步道散步，一邊欣賞花海與海浪景色。

貼文曝光後引發網友討論。有網友詢問照片是否真實，也有人分享自己曾去過CarrizoPlain並表示「照片是真的」。另有網友討論不同地點距離舊金山的交通距離，指出Mendocino與蒙特雷附近較適合週末短途旅行，而Anza-Borrego與洛杉磯周邊花海則需要較長行程。

也有部分網友指出照片可能加了濾鏡，另一名網友則回應「顏色確實有調整，但景色是真的很好看」。也有人分享多年前造訪Lompoc的經驗，表示當時花田規模不如想像，認為除非順路經過，不一定值得專程前往。

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