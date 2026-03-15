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CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一

編譯周靜芝/即時報導
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郵輪。示意圖。Image by Viola ' from Pixabay
郵輪。示意圖。Image by Viola ' from Pixabay

清潔度是旅客預訂郵輪時最重視的因素之一。Squaremouth旅遊保險公司最新調查分析了疾病管制與預防中心（CDC）郵輪檢查的衛生評分，評選出最清潔的郵輪公司。

雅虎（Yahoo）新聞網站報導，這項調查結果為追求海上旅程清潔安全體驗的旅客提供了實用參考。

如何衡量郵輪清潔度

Squaremout審閱了CDC透過「船舶衛生計畫」（Vessel Sanitation Program）所收集的評分；政府檢查人員依據多項健康與衛生標準評估郵輪，包括食品安全措施、供水系統及公共區域清潔度。

檢查以100分為滿分，每艘郵輪的分數越接近100分，代表衛生表現越優異；分數低於85分的郵輪將被視為檢查不合格。

最清潔郵輪公司排行榜

數家知名郵輪品牌位居榜首。維京海洋郵輪 II（Viking Ocean Cruises II）有限公司、維京探險（Viking Expedition）公司及水晶郵輪（Crystal Cruises）以全船隊平均99分並列第一。

前十名還包括：大洋郵輪（Oceania Cruises）、P&O郵輪、和平船遊輪（Japan Grace）、維珍郵輪（Virgin Voyages）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）、名人郵輪（Celebrity Cruises）及皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean International）。前十名船隊所有船舶在檢查中均獲得97.12分以上評分。

船隊規模如何影響評分

調查發現，船隊規模較小的郵輪公司有時能取得略高的衛生評分；管理較少的船舶，有助於維持全船隊一致的清潔標準與監督。

然而大型郵輪公司也能表現優異，維京集團便是一例，旗下兩個品牌雖營運多艘郵輪，仍雙雙躋身最高排名。

引領業界的郵輪公司

比較層級從單一郵輪公司轉向集團時，Squaremouth的報告指出，維京以98.75的平均衛生評分位居榜首。維珍以97.67分緊隨其後，挪威郵輪則以97.39分名列第三。

迪士尼郵輪（Disney Cruise Line）以97分的平均衛生評分排名第四。皇家加勒比與嘉年華（Carnival）集團分別以96.74分和94.82分居榜單末尾。

其他值得注意的檢查結果

該報告同時揭露數艘在衛生檢查中表現欠佳的郵輪，以奧德賽號（Villa Vie Odyssey）為例，該船因評分低於85分而未能通過CDC的檢查。

檢查人員指出其飲用水系統有問題，並存在食品安全風險、蟲害隱患及泳池排水系統缺陷。報告亦強調，衛生評分未必能完全預防疾病爆發，因CDC紀錄顯示2025年仍發生23起郵輪疫情。

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雅虎 CDC 郵輪

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