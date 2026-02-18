旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

昨(18)晚傳出華航 從沖繩到高雄班機，有旅客把空服員罵哭，座艙長見狀跟該名旅客告知，「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員」，讓同機的網友直呼「會挺員工的主管真的帥爆」。其他網友表示，「好讚的座艙長」、「座艙長冒著被客訴的風險挺組員，給她一個大大的讚」、「這才是主管」。

Threads 有網友發文，指他昨晚搭華航CI133沖繩那霸到高雄的班機，在發餐時間他的後方一陣騷動，原來是座艙長出來幫空姐講話。「有位阿伯發餐時罵空姐『遲鈍』，空姐直接被罵到去後面哭」，座艙長直接走過來，對該名旅客說：「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員」。「阿伯直接整個墊墊(安靜)，會挺員工的主管真的帥爆」。

其他網友表示，「都有錢過年出國，拜託有點教養，都這麼老了，阿伯可以好好講話嗎」、「支持華航高層出來挺自己員工，客人不是永遠是對的」、「我在飛機上應該會噴這個阿北，叫他現在立刻站起來陪空服員發餐再來看看什麼是遲鈍。噴到他不敢下飛機」、「客人不一定永遠是對的，服務業的主管就是該這樣，才不會惡性循環，養出更多以客為尊的奧客」、「座艙長處理得很好，春節 班的crew都累爆了」、「華航空服服務真的都不錯，態度都很好，隔著口罩還是能感覺到微笑與親切」。

也有網友說，空服員不是服務生，「他們是有專業的機組人員，送餐盒是附帶服務吧」，以後乾脆飛機餐改自助式的，或許以後把空服員的名稱改成適當的職務名稱，「免得真被阿北以為是服務員」。