我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟

紐約市長曼達尼擬削減警局預算 取消增聘5000名市警

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)
中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

昨(18)晚傳出華航從沖繩到高雄班機，有旅客把空服員罵哭，座艙長見狀跟該名旅客告知，「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員」，讓同機的網友直呼「會挺員工的主管真的帥爆」。其他網友表示，「好讚的座艙長」、「座艙長冒著被客訴的風險挺組員，給她一個大大的讚」、「這才是主管」。

Threads有網友發文，指他昨晚搭華航CI133沖繩那霸到高雄的班機，在發餐時間他的後方一陣騷動，原來是座艙長出來幫空姐講話。「有位阿伯發餐時罵空姐『遲鈍』，空姐直接被罵到去後面哭」，座艙長直接走過來，對該名旅客說：「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員」。「阿伯直接整個墊墊(安靜)，會挺員工的主管真的帥爆」。

其他網友表示，「都有錢過年出國，拜託有點教養，都這麼老了，阿伯可以好好講話嗎」、「支持華航高層出來挺自己員工，客人不是永遠是對的」、「我在飛機上應該會噴這個阿北，叫他現在立刻站起來陪空服員發餐再來看看什麼是遲鈍。噴到他不敢下飛機」、「客人不一定永遠是對的，服務業的主管就是該這樣，才不會惡性循環，養出更多以客為尊的奧客」、「座艙長處理得很好，春節班的crew都累爆了」、「華航空服服務真的都不錯，態度都很好，隔著口罩還是能感覺到微笑與親切」。

也有網友說，空服員不是服務生，「他們是有專業的機組人員，送餐盒是附帶服務吧」，以後乾脆飛機餐改自助式的，或許以後把空服員的名稱改成適當的職務名稱，「免得真被阿北以為是服務員」。

世報陪您半世紀

華航 春節 Threads

上一則

申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定

延伸閱讀

華航推情人節優惠 北美出發681元起

華航推情人節優惠 北美出發681元起
華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折
華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折
進駐安大略8年 華航迎第100萬旅客

進駐安大略8年 華航迎第100萬旅客

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

2026-02-14 20:05
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42
Costco 。(美聯社)

好市多這5種早餐食品 粉絲最愛囤滿冰箱

2026-02-13 10:25
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

搭郵輪手機少做一動作 回家恐收意外帳單

2026-02-14 14:33

超人氣

更多 >
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」