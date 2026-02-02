輕鬆上路 9旅遊組織專為銀髮族打造

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Gianni Crestani from Pixabay

對許多人而言，年屆50正是旅行黃金時期的開始，此時已知道如何善用假日時光，這也說明了為何年長旅客常傾向選擇銀髮旅遊團；這類行程讓人無需操心駕駛與行程安排，擺脫壓力、專注享受旅途風光。今日美國（USA Today）報導，雖然多數旅行社能為50至90歲旅客提供服務，但以下9家專為銀髮族打造的旅遊組織與業者更將服務提升至新的境界。

1. Overseas Adventure Travel（O.A.T.）

O.A.T.專注服務50歲以上追求全球深度體驗的活躍旅人。該公司行程的兩大特色尤其符合銀髮族需求：一是了解退休旅客通常時間較有彈性，因此多數行程皆為兩周或更長，部分更提供前後延伸行程；二是服務單身旅客的方式，O.A.T.多數行程的單身旅客皆免收單人房差價。此外，依活動強度分級，讓旅客依據體能狀態與行動需求選擇合適行程。

2. Backroads

鍛鍊與維持肌肉是健康老化的關鍵，專精於自行車、健行及複合運動假期的導覽旅遊專家Backroads，其服務理念契合以運動為終生目標的旅客。

這家活力旅遊公司提供從高強度到輕鬆悠閒的多元行程，高度彈性設計使其特別適合銀髮族。旗下更推出廣受單身旅客、母女同遊歡迎的「Women's Adventures」系列。

3. Road Scholar

前身為Elderhostel的旅遊組織Road Scholar，專為50歲以上、懷抱求知熱忱的終身學習者量身打造。其深厚的知識含量，吸引眾多退休教育工作者參與，行程遍及七大洲、逾百國家；多數旅客年齡介於50至90歲，平均年齡為72歲。

瀏覽行程時，醒目的「活動強度」標示，顯示行程的體能要求；如體能要求最低的「悠閒之旅」以學習體驗為核心，大幅減少步行與爬樓梯的安排。對於祖父母想與孫輩共度的「隔代旅行」，Road Scholar的「Grandparent計畫」專為此設計，行程涵蓋黃石公園、巴黎及加拉巴哥群島。若成年子女想同行，亦可加入「三代同遊」行程。

4. Smithsonian Journeys

華府「史密森尼（Smithsonian）學會」旗下的旅遊組織，為年長者提供深度探索的行程。對於有餘暇放慢腳步、沉浸當地生活的年長者而言，其Living In系列是理想選擇；為期三周的歐洲行程，讓旅客得以融入當地生活，同時享有專業規劃、導遊及系統化學習機會。

該組織將於今年4月將與屢獲獎的河輪航線AmaWaterways合作，推出33趟探索歐洲風光最美的河流航程。史密森尼的專家將為多瑙河、萊茵河、隆河及塞納河等經典河輪之旅增添深度解說。

5. Odysseys Unlimited

這家小型團體旅遊公司，是逾百個校友會及會員旅遊組織的合作夥伴，但無需透過校友團體也能直接向該公司預訂行程。每團僅限12至24位旅客，讓行程更具彈性、效率與隨興；特別預留自主探索時間，對習慣自由行的旅客頗具吸引力。該公司旅客年齡多介於50至80歲，且需具備自行上下巴士的能力，並能應付相當程度的步行（含上坡或崎嶇地形）。

6. Globus

憑藉近百年的經營，Globus透過提供多元行程與客製化服務，大幅提升旅客找到完美契合旅程的機率。在多款為銀髮族設計的行程中，還有利用熱門目的地淡季優勢的「Globus Escapes」。在歐洲與北美地區，近80%的Globus行程提供「Globus Choice Excursions」選項，讓旅客能自主規劃行程。

其姊妹品牌Avalon Waterways的小型河輪之旅，提供「只需卸一次行李」的旅程體驗。

7. Intrepid Travel

該公司堅信人生本就是一場冒險，旅客多數為45歲以上族群；事實上，其50歲以上客戶對徒步健行、單車之旅、國家公園等多重活動探險等體驗興趣最為濃厚。儘管這類行程確實需要良好體能，但該公司致力設計以享受為核心而非耐力考驗的行程。

去年，為追求高端探險的旅客推出Premium Walking and Trekking行程。Premium系列是該公司最舒適的旅行模式，提供專屬交通、難忘住宿及更多含餐行程。

8. Trafalgar

Trafalgar的旅客逾半數集中在50至71歲的黃金旅行年齡層。該公司提供多元目的地與旅行模式，涵蓋導覽行程、河輪巡遊、奢華訂製私人之旅，以及野生動物探險與冒險旅行。透過與在地專家合作，打造兼具新奇感與舒適度的行程。

旅行健康對年長旅客是一大考量，因此Trafalgar首創旅遊業「健康總監」職位，確保所有合作夥伴遵循嚴謹規範，並統籌處理旅客的健康相關諮詢。

9. Adventures by Disney

儘管設有歡迎銀髮族參與的成人專屬行程，該公司的真正魅力在於其完美契合多代同遊的需求。這些偏高檔的環球旅程創造出多層次的體驗，讓孩童、父母與祖父母都能共享特別的度假時刻；旅程中最核心的迪士尼元素是那些關於當地歷史與文化的精彩故事。

年長旅客將欣賞豪華酒店、舒適交通選擇，以及努力滿足每位旅客需求的導遊領隊，行程中更會安排成人與孩童分時段參與不同活動。

