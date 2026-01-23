我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐

印州這城市被譽「草原上的雅典」 建築、藝術迷必訪

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印第安納州哥倫布市史都華橋。圖：pixabay
印第安納州哥倫布市史都華橋。圖：pixabay

在維多利亞建築環繞的市區，印第安納州哥倫布市以傑出的現代建築與公共藝術被譽為「草原上的雅典」（Athens of the Prairie）。漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，該市有逾60棟建築由全球知名建築大師所設計，包括聖路易大拱門的埃羅·薩里寧（Eero Saarinen）、巴黎羅浮宮金字塔的貝聿銘、洛杉磯蓋蒂中心的理查·麥爾（Richard Meier），皆為這座中西部城市留下印記；其中七座建築更獲列為國家歷史地標。

拜緊湊的城市規模所賜，哥倫布市極適合步行，遊客無需長途跋涉即可探索密集分布的現代建築經典。除建築外，該市更擁有蓬勃的藝術場域，匯集玻璃藝術家戴爾·奇胡利（Dale Chihuly）、雕塑家亨利·摩爾（Henry Moore）與尚·丁格利（Jean Tinguely）等大師作品。這座距印第安納波利斯以南僅45英里的創意樞紐，是尋求文化體驗旅人的理想停駐點，以下為行程規劃重點。

參加建築精華導覽

從哥倫布地區遊客中心出發的兩小時建築精華導覽，可領略城市最具代表性的地標；行程涵蓋40餘處景點，並深入探訪兩棟建築內部。若偏好自主探索，建築導覽領隊肯德里克（Mary Kendrick）特別推薦幾座不容錯過的建築。

肯德里克指出，第一基督教堂（First Christian Church）是哥倫布建築史的開端，這座城市最古老的國家歷史地標，擁有恢弘立方體大堂與巍峨塔樓，室內的光影令人感受到中世紀大教堂所喚起的敬畏之感。她表示，LEX教堂（前稱北基督教教堂）同樣不容錯過，六角形設計與高聳尖塔，為哥倫布天際線增添更多驚嘆號。

參觀米勒住宅（Miller House）與花園

米勒住宅於1957年落成，被公認為美國20世紀中期現代主義建築的典範。由建築師薩里寧、亞歷山大·吉拉德（Alexander Girard）與景觀設計師丹·凱利（Dan Kiley）聯手打造的這座宅邸，以落地玻璃、平頂結構與簡潔線條突顯通透開闊的空間美學。肯德里克說，鋼製十字形支柱所構成的天窗，是這棟住宅獨特而驚豔的特色，既能照亮外牆亦能點亮室內空間；而設有15英尺長沙發的下沉式空間，極可能是住宅規劃這類設計的首例。

遇見奇胡利的裝置藝術

以大型絢麗吹製玻璃雕塑聞名的奇胡利，是當代最負盛名的玻璃藝術家之一，擅長折射光線將室內空間轉化為沉浸式藝術體驗。哥倫布市收藏了他的三件裝置作品。在哥倫布遊客中心，高掛著由約900件四色手工吹製玻璃構成的「黃色霓虹吊燈」（Yellow Neon Chandelier）；而由玻璃圓盤組成的「波斯人」（Persians）系列則填滿了樓梯間的拱形窗戶。哥倫布學習中心另陳列了由奇胡利親繪簽名的32塊玻璃板環繞天窗排列，隨陽光穿透色塊而流轉。

欣賞公共藝術

哥倫布市的公共藝術不僅限於奇胡利的作品，亨利·摩爾矗立於圖書館廣場的Large Arch，是座高聳的青銅曲線巨石，完美框住對街的第一基督教堂；被當地孩童暱稱為「恐龍骨」的尚·丁格利動態雕塑Chaos I，旋轉部件伴隨節奏性撞擊聲，金屬球更會沿著滑道旋轉飛馳。

最佳造訪時節

5月的溫和氣候最適合探索花園與步行導覽，而6月至8月間，社區慶典、露天音樂會及市區農夫市集為哥倫布注入更蓬勃的氣氛。

對設計與建築感興趣的旅客，8月中至11月是理想時機，因Exhibit Columbus活動正於此時舉行。這項兩年一度的公共藝術、建築與設計盛會，邀請藝術家、建築師及設計師在市中心各處打造裝置藝術，引發設計如何形塑公共生活的深度對話。

羅浮宮 洛杉磯 印第安納州

上一則

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

延伸閱讀

不懂藝術也能參與…金山藝術周 重新認城市文化底蘊

不懂藝術也能參與…金山藝術周 重新認城市文化底蘊
武漢設計工程學院來美辦研討會 探討美中舞蹈教育

武漢設計工程學院來美辦研討會 探討美中舞蹈教育
舊金山藝術周 今年規模可望創新高

舊金山藝術周 今年規模可望創新高
加州直飛波特蘭 美聯航新增2航線

加州直飛波特蘭 美聯航新增2航線

熱門新聞

一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
隨著馬年春節臨近，美國的好市多年貨也熱鬧上架。 馬年裝飾示意圖，非新聞事件圖。(中新社)

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

2026-01-16 19:58
加州超市陳列的雞蛋。（歐新社檔案照）

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

2026-01-20 13:23
示意圖。（取自123RF）

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

2026-01-20 15:39

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？