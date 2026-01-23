印州這城市被譽「草原上的雅典」 建築、藝術迷必訪

印第安納州哥倫布市史都華橋。圖：pixabay

在維多利亞建築環繞的市區，印第安納州 哥倫布市以傑出的現代建築與公共藝術被譽為「草原上的雅典」（Athens of the Prairie）。漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，該市有逾60棟建築由全球知名建築大師所設計，包括聖路易大拱門的埃羅·薩里寧（Eero Saarinen）、巴黎羅浮宮 金字塔的貝聿銘、洛杉磯 蓋蒂中心的理查·麥爾（Richard Meier），皆為這座中西部城市留下印記；其中七座建築更獲列為國家歷史地標。

拜緊湊的城市規模所賜，哥倫布市極適合步行，遊客無需長途跋涉即可探索密集分布的現代建築經典。除建築外，該市更擁有蓬勃的藝術場域，匯集玻璃藝術家戴爾·奇胡利（Dale Chihuly）、雕塑家亨利·摩爾（Henry Moore）與尚·丁格利（Jean Tinguely）等大師作品。這座距印第安納波利斯以南僅45英里的創意樞紐，是尋求文化體驗旅人的理想停駐點，以下為行程規劃重點。

參加建築精華導覽

從哥倫布地區遊客中心出發的兩小時建築精華導覽，可領略城市最具代表性的地標；行程涵蓋40餘處景點，並深入探訪兩棟建築內部。若偏好自主探索，建築導覽領隊肯德里克（Mary Kendrick）特別推薦幾座不容錯過的建築。

肯德里克指出，第一基督教堂（First Christian Church）是哥倫布建築史的開端，這座城市最古老的國家歷史地標，擁有恢弘立方體大堂與巍峨塔樓，室內的光影令人感受到中世紀大教堂所喚起的敬畏之感。她表示，LEX教堂（前稱北基督教教堂）同樣不容錯過，六角形設計與高聳尖塔，為哥倫布天際線增添更多驚嘆號。

參觀米勒住宅（Miller House）與花園

米勒住宅於1957年落成，被公認為美國20世紀中期現代主義建築的典範。由建築師薩里寧、亞歷山大·吉拉德（Alexander Girard）與景觀設計師丹·凱利（Dan Kiley）聯手打造的這座宅邸，以落地玻璃、平頂結構與簡潔線條突顯通透開闊的空間美學。肯德里克說，鋼製十字形支柱所構成的天窗，是這棟住宅獨特而驚豔的特色，既能照亮外牆亦能點亮室內空間；而設有15英尺長沙發的下沉式空間，極可能是住宅規劃這類設計的首例。

遇見奇胡利的裝置藝術

以大型絢麗吹製玻璃雕塑聞名的奇胡利，是當代最負盛名的玻璃藝術家之一，擅長折射光線將室內空間轉化為沉浸式藝術體驗。哥倫布市收藏了他的三件裝置作品。在哥倫布遊客中心，高掛著由約900件四色手工吹製玻璃構成的「黃色霓虹吊燈」（Yellow Neon Chandelier）；而由玻璃圓盤組成的「波斯人」（Persians）系列則填滿了樓梯間的拱形窗戶。哥倫布學習中心另陳列了由奇胡利親繪簽名的32塊玻璃板環繞天窗排列，隨陽光穿透色塊而流轉。

欣賞公共藝術

哥倫布市的公共藝術不僅限於奇胡利的作品，亨利·摩爾矗立於圖書館廣場的Large Arch，是座高聳的青銅曲線巨石，完美框住對街的第一基督教堂；被當地孩童暱稱為「恐龍骨」的尚·丁格利動態雕塑Chaos I，旋轉部件伴隨節奏性撞擊聲，金屬球更會沿著滑道旋轉飛馳。

最佳造訪時節

5月的溫和氣候最適合探索花園與步行導覽，而6月至8月間，社區慶典、露天音樂會及市區農夫市集為哥倫布注入更蓬勃的氣氛。

對設計與建築感興趣的旅客，8月中至11月是理想時機，因Exhibit Columbus活動正於此時舉行。這項兩年一度的公共藝術、建築與設計盛會，邀請藝術家、建築師及設計師在市中心各處打造裝置藝術，引發設計如何形塑公共生活的深度對話。