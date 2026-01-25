我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北約盟軍在阿富汗躲後方？川普改口讚英軍偉大勇敢

官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉遠距教學

好萊塢星光大道 名列10大旅遊陷阱榜首

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）。路透
位於洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）。路透

專門從事行李寄放服務的旅遊公司Stasher公布最差的旅遊景點排行，位於洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）「榮登」榜首，被認為是最名不符實的觀光景點。網友對這條著名街道評價兩極，有人說值得一看，也有人認為該處髒亂破敗且不安全，還有人認為星光大道完全沒有好萊塢的魅力，令人失望。

紐約郵報（New York Post）報導，這份排行由分析師深入研究全球超過一百個旅遊景點，依據景點在Google地圖上的評論和評分、TikTok互動量、機場交通便利性、國家安全狀況和當地住宿品質等因素進行評分，選出十大「最不值得去的旅遊陷阱」。

分析師指出，星光大道距離洛杉磯國際機場23英里，這條擁有眾多名人留名星星的人行道的Google評分和安全分數最低。

星光大道位於好萊塢大道（Hollywood Boulevard）與藤街（Vine Street）的人行道，官方網站表示目前上面有超過2800顆星星，表彰在電影、電視、音樂、廣播等領域有傑出貢獻者。

星光大道在國際旅遊評論網站Tripadvisor上的分數是3.4分，滿分是5分，並被列為到洛杉磯必遊景點中的第64名。

一名網友在Tripadvisor上表示，星光大道破敗髒亂，到處都是形跡可疑的人，餐廳和商店的價格完全不一樣，那裡遇不到名人，只有很多無家可歸的人，他們沿著街道走了一遍後就趕緊離開了。另一名網友說星光大道和他在電視及電影上看到的完全不同，他在那邊時覺得很不安全，不建議帶孩子去。

一名遊客說，別指望在星光大道看到好萊塢的魅力，因為會讓人失望，大家對星光大道的印象是星光熠熠、奢華耀眼，但實際上它只是個普通的市中心，有很多昂貴的禮品店。

有網友持不同意見，有人說雖然該處破舊俗氣且遊客很多，但若身為觀光客可以一遊，也有人說星光大道值得一看，那是好萊塢具象徵性的一部分，另一名網友說星光大道自然是去洛杉磯的一部分，尋找熟悉的名字很有趣。

其他上榜的觀光景點還有位於以色列和約旦交界的死海、土耳其伊斯坦堡的「大集市」（Grand Bazaar）和中國的長城。

星光大道 好萊塢 洛杉磯國際機場

上一則

烤肉架靠邊站 想做出軟嫩豬肋排就用它

延伸閱讀

佛利蒙行道樹計畫 補助屋主綠化、修繕成本

佛利蒙行道樹計畫 補助屋主綠化、修繕成本
數百志工投入 年度遊民普查23日啟動

數百志工投入 年度遊民普查23日啟動
好萊塢星光大道 Stasher評為世界最糟旅遊景點

好萊塢星光大道 Stasher評為世界最糟旅遊景點
園丁在美60年自行遣返 留下97歲母

園丁在美60年自行遣返 留下97歲母

熱門新聞

一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
加州超市陳列的雞蛋。（歐新社檔案照）

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

2026-01-20 13:23
示意圖。（取自123RF）

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

2026-01-20 15:39
竹筍。Image by youngki son from Pixabay

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

2026-01-23 09:07
好市多（Costco）。路透

好市多原味希臘優格 食譜作家：三餐都在吃

2026-01-20 10:17

超人氣

更多 >
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂