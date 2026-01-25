好萊塢星光大道 名列10大旅遊陷阱榜首

位於洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）。路透

專門從事行李寄放服務的旅遊公司Stasher公布最差的旅遊景點排行，位於洛杉磯的好萊塢星光大道 （Hollywood Walk of Fame）「榮登」榜首，被認為是最名不符實的觀光景點。網友對這條著名街道評價兩極，有人說值得一看，也有人認為該處髒亂破敗且不安全，還有人認為星光大道完全沒有好萊塢的魅力，令人失望。

紐約郵報（New York Post）報導，這份排行由分析師深入研究全球超過一百個旅遊景點，依據景點在Google地圖上的評論和評分、TikTok互動量、機場交通便利性、國家安全狀況和當地住宿品質等因素進行評分，選出十大「最不值得去的旅遊陷阱」。

分析師指出，星光大道距離洛杉磯國際機場 23英里，這條擁有眾多名人留名星星的人行道的Google評分和安全分數最低。

星光大道位於好萊塢大道（Hollywood Boulevard）與藤街（Vine Street）的人行道，官方網站表示目前上面有超過2800顆星星，表彰在電影、電視、音樂、廣播等領域有傑出貢獻者。

星光大道在國際旅遊評論網站Tripadvisor上的分數是3.4分，滿分是5分，並被列為到洛杉磯必遊景點中的第64名。

一名網友在Tripadvisor上表示，星光大道破敗髒亂，到處都是形跡可疑的人，餐廳和商店的價格完全不一樣，那裡遇不到名人，只有很多無家可歸的人，他們沿著街道走了一遍後就趕緊離開了。另一名網友說星光大道和他在電視及電影上看到的完全不同，他在那邊時覺得很不安全，不建議帶孩子去。

一名遊客說，別指望在星光大道看到好萊塢的魅力，因為會讓人失望，大家對星光大道的印象是星光熠熠、奢華耀眼，但實際上它只是個普通的市中心，有很多昂貴的禮品店。

有網友持不同意見，有人說雖然該處破舊俗氣且遊客很多，但若身為觀光客可以一遊，也有人說星光大道值得一看，那是好萊塢具象徵性的一部分，另一名網友說星光大道自然是去洛杉磯的一部分，尋找熟悉的名字很有趣。

其他上榜的觀光景點還有位於以色列和約旦交界的死海、土耳其伊斯坦堡的「大集市」（Grand Bazaar）和中國的長城。