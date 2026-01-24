旅遊新騙局：簡訊要求輸入付款資料以保留預訂

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Jorge Henao from Pixabay
示意圖。Image by Jorge Henao from Pixabay

市場出現了一種新詐騙，讓遊客提高警覺。根據Reddit上一篇貼文，這種新詐騙會像旅客發送精心設計的簡訊，要求他們輸入額外的付款信息，才能保留已預訂的行程；這些詐騙簡訊隨後會要求旅客驗證個人訊息，「好確保你的預訂」。

根據Reddit貼文，詐騙訊息聲稱，「整個過程快速且安全，且不會收取任何費用。如果未能在24小時內收到驗證，系統可能會自動取消你的預訂，因此最好盡快完成」。

根據貼文內容，這個詐騙簡訊似乎包含了旅客的確認號碼、預訂日期和飯店資訊等具體細節；原始貼文的發文者提醒旅客要注意這個潛在的詐騙，並警告旅客千萬不要直接回覆該訊息，而是直接聯繫飯店」。

一般來說，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)不建議旅行民眾點擊來自可疑簡訊的鏈接，尤其是預期外的類似簡訊，且該簡訊要求提供個人或財務信息的情況下。

FTC在其建議中寫道：「如果你認為簡訊可能是真的，請使用你確認可靠的電話號碼或網站聯繫該公司，而不是使用簡訊中提供的信息。正規公司不會通過簡訊來索取你的帳戶信息。」

除此之外；萬事達卡(Mastercard)2026年初發布的報告顯示，2024年提早旅行計劃相關的旅遊詐騙，比2023年增加了12%以上，詐騙方法包括了「篡改目的地照片、虛假確認連結和虛假優惠」，且熱門旅遊目的地旺季期間的詐騙行為，則可能會增加高達28%。

不法份子在近期，甚至還開始竊取乘客的行李標籤，並利用標籤上的資訊，提交虛假索賠，詐騙丟失行李的賠償；Reddit上的旅客建議，將行李標籤丟棄或撕碎好避免成為詐騙目標。

為了保護自己免受潛在詐騙的侵害，旅客應該考慮購買旅遊保險，或使用具有強大防詐騙保護功能的信用卡預訂行程。

