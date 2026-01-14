2026全球最強護照最新排名 美擠進前10 台列33 中國排59

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布2026年1月「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首。圖為2024年7月中旬新加坡樟宜機場。新華社
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布2026年1月「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首。圖為2024年7月中旬新加坡樟宜機場。新華社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，日本與南韓打成平手奪下第2名。台灣拿下第33名，進步3個名次，可免簽證通行139個國家和地區。

總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司建立恒理護照指數（Henley Passport Index），依各國護照持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行排名。該指數每月更新，涵蓋199本護照、227個旅遊目的地，常被用作評估全球護照行動力的參考指標。

根據恒理護照指數最新排名，新加坡蟬聯榜首，持星國護照者可免簽前往192個旅遊目的地，日本與南韓以188個共列第2。丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士可暢行無阻前往186個目的地，名列第3。美國這次擠進第10名，可免簽通行179個目的地。

台灣名列第33，比去年12月公布的評比前進3個名次，可免簽證通行139個國家和地區。中國排名第59，可免簽證通行81個國家和地區。

這次阿拉伯聯合大公國表現強勁，自2006年以來新增149個免簽目的地，排名上升57名至第5名；匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克與斯洛維尼亞也同為第5。阿聯在另一個由加拿大金融顧問公司「阿爾頓資本」（Arton Capital）統計的護照指數中，擠下新加坡，勇奪榜首。

第6名為克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、馬爾他、紐西蘭與波蘭。澳洲維持第7名，並列的還有拉脫維亞、列支敦斯登與英國。英國是這次恒理排名下滑幅度最大的國家，目前可免簽前往182個目的地，較1年前少8個。

墊底的仍是阿富汗，排名第101，僅可免簽前往24個國家；排名第1和最末位的差距達168個目的地。伊拉克和敘利亞分居第99及100名，可免簽證通行29、26個國家。

