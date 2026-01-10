享受寧靜旅宿 避開這兩個尾數房間號碼

我的頻道

示意圖。Image by Mariakray from Pixabay
大部分人住飯店時對房間號碼不會在意或有特別要求，但房號可能是影響該次入住的關鍵因素；專家說如果想在住飯店時有寧靜的休息時光，最好避免房號是01或02結尾的房間，不過這原則並不適用所有飯店，入住前致電飯店，請求安排在樓層最安靜的區域也是有效的方法。

紐約郵報（New York Post）報導，專家說房號是01和02結尾的房間通常位於每層樓電梯、樓梯、房務單位、製冰機和其他服務或設備的區域附近，因此容易吵雜，應避免住這兩個尾數房號的房間。

不過這並不適用所有旅館飯店，有些飯店這兩個尾數的房間實際上可能距離人流密集處最遠，有時房號也可能代表不同設施或房型，例如床的尺寸或房外景色。

若想有安靜的住宿體驗，還有其他方法。可以在入住前致電飯店，請求被安排在樓層最安靜區域的房間，想實際看過房間和樓層房間分布再決定的人，也可以在看過後禮貌地請求換房間，另外，高樓層的房間也比較容易沒有噪音，因為那裡距離大廳和餐廳比較遠。

隨著現在越來越多飯店採行使用手機辦理入住，房卡或鑰匙也在其應用程式中，因此房客有時候可以在入住前就知道房號，也就能了解房間在樓層的位置並提前計畫或因應。

