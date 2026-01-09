天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀

流星雨。Image by Oscar Portan from Pixabay

天文主題旅遊熱潮正席捲全球，2026年更將因許多天象奇觀成為旅行好時機。除了8月的日全食 ，從火箭發射到流星雨，都是年度盛事；悅游（Conde Nast Traveler）雜誌列出以下7個能將旅程昇華為畢生難忘體驗的活動，並提供最佳觀測地點。

1. 阿提米絲二號（Artemis II）任務：最快2月5日

雖非嚴格的天文盛事，但太空迷仍不容錯過。美國太空總署計劃透過阿提米絲二號任務，朝重返月球目標邁進。這是阿提米絲計畫首次載人，將載送太空人 執行繞月任務。發射地點定於佛羅里達州甘迺迪太空中心，最快在2月5日執行，但日期可能變動。

觀賞地點：鄰近甘迺迪太空中心的佛羅里達太空海岸（Space Coast），該地將化身集體觀星大會，民眾可在海灘、堤道及濱水公園共享盛景。

2. 日環食：2月17日

這是有勇氣者專屬的天文奇觀，僅能在南極洲觀測。日環食與日全食原理相同，皆因月球遮蔽太陽所致，但月球未能完全覆蓋太陽時，會形成一圈環繞月球黑影的「火環」奇景。

觀測地點：南極洲。環食帶橫貫這片最南端大陸，需透過探險郵輪抵達；缺點在於多數船隻僅航行至南極半島，該區域僅可見偏食現象。非洲南部部分地區亦可觀測到偏食。

3. 月全食：3月3日

月全食發生時，地球會移至太陽與月亮之間，其陰影完全覆蓋月球，但大氣層折射的部分紅光，會使月球呈現銅紅色。觀測相對容易，只要天空晴朗，月食期間地球夜面的任何地方皆能看見；雖無需長途跋涉，但天文攝影師或可選擇風景絕佳之地捕捉完美畫面。

最佳觀測地：北美、東亞及澳洲多數地區皆能清晰觀測此次月全食，可將此天文奇觀融入更長途的旅程。

4. 春分極光：3月20日左右

春分前後的地磁條件常促使極光活動增強。儘管太陽活動已達11年周期的高峰，未來一年北半球仍可期待壯觀的極光盛宴。

推薦目的地：冰島 、挪威北部、瑞典或芬蘭拉普蘭區（Lapland）、阿拉斯加、加拿大北部。

5. 日全食：8月12日

這是今年最大天文盛事。當月球完全遮蔽太陽時，日全食將橫越格陵蘭、冰島及西班牙北部，使正午時分陷入黑暗。

最佳觀測地：西班牙提供最完善的陸地觀測基礎設施與便利，冰島多數觀測點則已預訂一空。格陵蘭最適合透過探險郵輪體驗，而大型遠洋郵輪則可在地中海與西班牙北部的坎塔布連海（Bay of Biscay）獲得理想觀測位置。

6. 英仙座流星雨極大期：8月12日至13日

英仙座流星雨是夏季最壯觀的天文奇景，每小時將有數十顆明亮流星劃破夜空。今年流星雨極大期恰逢新月，光害干擾極少，觀測條件更佳。

推薦地點：北半球各觀星暗空地點，可參考國際暗空組織（Dark Sky International）全球暗空區名單。

7. 雙子座流星雨極大期：12月13日至14日

雙子座流星雨常被譽為年度最強流星雨，每小時可觀測到大量燦爛流星。2026年極大期期間，月相為微亮的初弦月，光害干擾小。

觀測地點：雖然雙子座流星雨在北半球觀測效果最佳，南半球仍可觀測到。國際暗空組織名單同樣是挑選理想觀星地點的絕佳資源。