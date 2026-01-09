我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住飯店想挑安靜房間 先避開這兩組房號

最高法院「這日」公布川普關稅裁定…今日你應知道5件事

天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
流星雨。Image by Oscar Portan from Pixabay
流星雨。Image by Oscar Portan from Pixabay

天文主題旅遊熱潮正席捲全球，2026年更將因許多天象奇觀成為旅行好時機。除了8月的日全食，從火箭發射到流星雨，都是年度盛事；悅游（Conde Nast Traveler）雜誌列出以下7個能將旅程昇華為畢生難忘體驗的活動，並提供最佳觀測地點。

1. 阿提米絲二號（Artemis II）任務：最快2月5日

雖非嚴格的天文盛事，但太空迷仍不容錯過。美國太空總署計劃透過阿提米絲二號任務，朝重返月球目標邁進。這是阿提米絲計畫首次載人，將載送太空人執行繞月任務。發射地點定於佛羅里達州甘迺迪太空中心，最快在2月5日執行，但日期可能變動。

觀賞地點：鄰近甘迺迪太空中心的佛羅里達太空海岸（Space Coast），該地將化身集體觀星大會，民眾可在海灘、堤道及濱水公園共享盛景。

2. 日環食：2月17日

這是有勇氣者專屬的天文奇觀，僅能在南極洲觀測。日環食與日全食原理相同，皆因月球遮蔽太陽所致，但月球未能完全覆蓋太陽時，會形成一圈環繞月球黑影的「火環」奇景。

觀測地點：南極洲。環食帶橫貫這片最南端大陸，需透過探險郵輪抵達；缺點在於多數船隻僅航行至南極半島，該區域僅可見偏食現象。非洲南部部分地區亦可觀測到偏食。

3. 月全食：3月3日

月全食發生時，地球會移至太陽與月亮之間，其陰影完全覆蓋月球，但大氣層折射的部分紅光，會使月球呈現銅紅色。觀測相對容易，只要天空晴朗，月食期間地球夜面的任何地方皆能看見；雖無需長途跋涉，但天文攝影師或可選擇風景絕佳之地捕捉完美畫面。

最佳觀測地：北美、東亞及澳洲多數地區皆能清晰觀測此次月全食，可將此天文奇觀融入更長途的旅程。

4. 春分極光：3月20日左右

春分前後的地磁條件常促使極光活動增強。儘管太陽活動已達11年周期的高峰，未來一年北半球仍可期待壯觀的極光盛宴。

推薦目的地：冰島、挪威北部、瑞典或芬蘭拉普蘭區（Lapland）、阿拉斯加、加拿大北部。

5. 日全食：8月12日

這是今年最大天文盛事。當月球完全遮蔽太陽時，日全食將橫越格陵蘭、冰島及西班牙北部，使正午時分陷入黑暗。

最佳觀測地：西班牙提供最完善的陸地觀測基礎設施與便利，冰島多數觀測點則已預訂一空。格陵蘭最適合透過探險郵輪體驗，而大型遠洋郵輪則可在地中海與西班牙北部的坎塔布連海（Bay of Biscay）獲得理想觀測位置。

6. 英仙座流星雨極大期：8月12日至13日

英仙座流星雨是夏季最壯觀的天文奇景，每小時將有數十顆明亮流星劃破夜空。今年流星雨極大期恰逢新月，光害干擾極少，觀測條件更佳。

推薦地點：北半球各觀星暗空地點，可參考國際暗空組織（Dark Sky International）全球暗空區名單。

7. 雙子座流星雨極大期：12月13日至14日

雙子座流星雨常被譽為年度最強流星雨，每小時可觀測到大量燦爛流星。2026年極大期期間，月相為微亮的初弦月，光害干擾小。

觀測地點：雖然雙子座流星雨在北半球觀測效果最佳，南半球仍可觀測到。國際暗空組織名單同樣是挑選理想觀星地點的絕佳資源。

太空人 日全食 冰島

上一則

從數百萌犬到美國250歲生日 紐約市今年8場重頭戲

延伸閱讀

封面故事／靈之旅／白天闖冰島冰洞 晚上追極光

封面故事／靈之旅／白天闖冰島冰洞 晚上追極光
將探月球南極 中國有望成為證實月球有水的第一個國家

將探月球南極 中國有望成為證實月球有水的第一個國家
中國今年將探測月球南極 有望成首個在月球發現水的國家

中國今年將探測月球南極 有望成首個在月球發現水的國家
川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

熱門新聞

民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
示意圖。Image by Julio César Velásquez Mejía from Pixabay

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

2026-01-01 13:43
氣候變遷衝擊房屋保險，不少保險公司撤離市場。（美聯社）

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

2026-01-05 10:15
Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔性會稍微改善。美聯社

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

2026-01-04 12:35
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

2026-01-06 09:06
流感。示意圖。Image by Renate Köppel from Pixabay

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

2026-01-07 10:18

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷
結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭