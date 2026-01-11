吃貨必訪旅遊勝地 這2城市被稱是首選

我的頻道

世界新聞網／輯
西班牙聖塞巴斯提安（San Sebastián）。Image by Myriam from Pixabay
西班牙聖塞巴斯提安（San Sebastián）。Image by Myriam from Pixabay

美食是旅行的動力之一，雖然飲食口味非常主觀，但有些地方的美食獲得一致好評。Travel+Leisure訪問六位美食業內人士，詢問若要規劃以美食為主題的旅行時，他們會選擇去哪裡，答案都是西班牙和葡萄牙；這些專家不是只給空泛的讚美，而是具體說明為什麼這兩國的美食能擄獲他們芳心。

丹佛台式料理餐廳Pig and Tiger的主廚馬薩爾（Travis Masar）說，葡萄牙里斯本是觀光熱點，但美食常被低估，很多人想到葡萄牙就只想到有肉和馬鈴薯的料理和葡式蛋塔，但其實還有很多美食，他和他的伴侶在里斯本度過兩周，他們喜歡用葡式蛋塔和酸櫻桃甜酒開啟一天，里斯本的Bonjardim烤雞餐廳更是他的愛店，那裡的霹靂霹靂雞（piri-piri chicken）非常美味，小酒館Petisqueira Dos Sentidos則有著最美味的章魚、鹽漬鱈魚和馬鈴薯。

旅遊節目主持人西蒙（Sid Simone）認為葡萄牙新鮮的義大利麵、醬汁和葡式蛋塔讓里斯本熠熠生輝，還有室內美食廣場提供多樣的主食、點心和酒水。

西班牙也是美食之國，但專家認為聖塞巴斯提安（San Sebastián）尤為出色。旅行社Atlas Adventures創辦人霍爾德曼（Whitney Haldeman）說，聖塞巴斯提安對美食到了近乎虔誠的態度，即便休閒酒吧也有米其林水準，她最愛去Bar Nestor酒吧點一份很受歡迎的番茄沙拉和入口即化的牛排。

旅遊專家穆薩拉姆（Mohamed Musallam）也對聖塞巴斯提安讚不絕口，他認為當地的木簽小吃（pintxos）文化讓聖塞巴斯提安與眾不同，盛讚那不只是西班牙小吃，而是能凸顯巴斯克地區對美味、品質和創新的精神呈現出來的料理傑作縮影，他最推薦舊城區的酒吧Calle 31 de Agosto和Calle Fermín Calbetón，遊客可以在百年古蹟間穿梭並品嘗各自的招牌菜。

旅行社Conscious Travel Collective的布許（Tara Busch）會為顧客預定木簽小吃之旅，讓他們在當地人帶領下發現最美味的餐廳，那些店的菜單每天都會更改，每晚營業的酒吧也都不同，當地導遊會依照個人喜好和興趣安排最適合的店。

主廚麥昆（Mawa McQueen）說，聖塞巴斯提安靠近法國比亞里茨（Biarritz），遊客可以一次吃遍兩座城市，兩地的美食都是用當地食材的原味呈現，簡單不複雜，這正是它們的美味秘訣。

