旅遊達人2026最想再訪6地 其中包括台北、香港

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay
今日美國（USA Today）旅遊專欄作者艾略特（Christopher Elliott），去年只在家待了一星期，其餘時間都在國外；他表示，他搭了無數航班，住過許多寧願忘卻的落腳處。當被問及2026年旅遊趨勢時，艾略特說，無人能預知未來，有些事物或許永不改變：航班照樣延誤，飯店仍會想盡辦法收費，即使健身房裡只有一台故障的跑步機。

但艾略特強調，別因便利而旅行，當佇立於衛城（Acropolis）遺址的陰影下，或在法蘭克福與陌生人共享餐桌時，總會提醒我們某些重要的事；縱有疆界與藩籬，彼此終究只是追尋美食與人際連結的凡人。

2026年的旅行，艾略特表示，不僅在於去哪裡，更在於重新發現什麼；而以下是他渴望再度造訪的六處地點：

1. 希臘雅典

衛城大理石反射的陽光刺眼，但雅典的熱點正在轉移；這座城市正引導遊客從帕德嫩神廟（Parthenon）的山坡，走向Koukaki與Kypseli等街區滿佈塗鴉的巷弄。在這些地方，「創意復興」不是旅遊手冊裡的標語，而是親睹街頭藝術以及體驗超越希臘茄盒（moussaka）的美食場景。

2. 紐西蘭奧克蘭

這座紐西蘭最大城市常被視為中轉站，但2026年將改寫此印象。被譽為「帆船之都」的奧克蘭，生活圍繞著兩座港口；作為世界知名的帆船勝地，它將成為高速帆船賽事如「帆船界F1」SailGP的理想主辦地。

這座城市也正打造更適合步行與大眾運輸的環境，備受期待的城市鐵路連接線（City Rail Lin）預計在下半年通車，串聯濱海區與市中心。從Britomart的高級餐廳，到俯瞰整座城市的火山峰頂，體驗玻里尼西亞（Polynesian）與國際文化的繽紛交融。

3. 丹麥哥本哈根

若想到機場安檢就血壓飆升，請改往柏林的火車站月台。五月起，全新直達列車將串聯布拉格、柏林與哥本哈根。想像無須排隊安檢，手握啤酒、在7小時車程中望著窗外德國鄉野逐漸轉成丹麥海岸線。

哥本哈根以「綠色旅遊」聞名，這座城市比歐洲多數地方更潔淨友善；在漫長夏日裡，只有食客舉杯的碰撞聲劃破電動船港灣的寧靜。

4. 德國法蘭克福

許多人或許將德國金融中心視為匆忙穿梭的轉機樞紐，只祈禱行李能趕上後續航班。但當踏出2026年的機場，將發現這座城市已褪去灰色法蘭絨西服，換上更富魅力的新裝。身為2026年世界設計之都，法蘭克福正努力擺脫「美茵河畔曼哈頓」（Mainhattan）的印象，金融區的玻璃摩天大樓映照著重建後的老城區，這正是重現歷史風貌的典範。

5. 台北

若為美食而旅行，2026年的台北便是終極目的地，不僅有提供品嚐菜單的高級餐廳，街頭攤販的炒鍋裡也蒸騰著熱氣；一杯拿鐵的價格，就能享用世界級的美食。此外，更別忘了品茶，除了聞名的阿里山烏龍茶，在這珍珠奶茶的發源地，四處都能找到這道焦糖風味的飲料。艾略特認為，台灣至今仍擁有全球最棒的珍珠奶茶。

6. 香港

2025年的香港令艾略特驚豔。歷經多年沉寂後，這座城市正重新向世界敞開懷抱。活力從會議中心轉移至街頭，啟德體育園這座位於舊機場的綜合場館，讓演唱會與體育賽事的狂熱重返香港；但城市的靈魂蘊藏於西九文化區，M+博物館呈現的藝術，毫無浮華矯飾。

香港 德國 奧克蘭

洗碗海綿易孳生細菌 竹製清潔刷是最佳替代品

找到值得排隊的美食 名廚波登提供經驗談

港億元豪宅去年成交101宗4年新高 六合彩頭獎衝1億港元

香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元

香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

展望2026／國內外大事 仍與川普政府有關

