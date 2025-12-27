2026世足賽掀起旅遊潮 美國這城市受惠最多

堪薩斯市。Image by Roy Harryman from Pixabay

2026年世足盃主辦單位公布比賽日程以來，引爆美墨兩國主辦城市短期租賃住宿訂單暴增，掀起新一波旅遊熱潮。

根據旅遊資訊網站TravelPulse報導，短期租賃分析公司Key Data研究發現，國際足總(FIFA)公布賽程後，光是12月1日至7日一周，世足盃主辦城市短期租賃訂單數量較2024年同期增長29%；同時與世足盃相關所有平均每日房價 (Average Daily Rates，ADR)也上漲25%。

16個主辦城市當中有13處房價上漲，其中短期租賃預訂量增幅最大的城市依序為：堪薩斯市(Kansas City，淨預訂量成長82%)、大費城 地區(Greater Philadelphia，成長80%)、大波士頓 地區(Greater Boston，成長78%，波士頓平均房價也成長102%)以及墨西哥第七大城瓜達拉哈拉(Guadalajara，成長70%)。

然而並非所有城市都感受到世足賽熱情，部分舉辦城市住宿市場仍處於疲軟，例如舊金山灣區平均房價增加27%，但當周淨預訂量比去年同期減少31%；與此同時，墨西哥蒙特雷(Monterrey)預訂量持平，平均房價則下滑49%。

根據FIFA世足盃相關數據顯示，明年6月11日至7月19日世足盃比賽期間，所有主辦城市短期租賃住宿預訂量比去年同期大幅成長，尤其瓜達拉哈拉預訂量年增1989%，位居榜首；其次是大波士頓地區(1954%)、堪薩斯市(1271%)、大費城地區(743%)以及大亞特蘭大地區(Greater Atlanta，513%)。

整體而言，比賽期間住宿天數同比增長298%，單間套房住宿費更是一舉飆漲533%，付費入住率也較去年同期成長274%，旅遊數據公司Adara總裁沃德爾(Jay Wardle)直言：「即使是全球大型活動，漲幅300%、甚至400%在旅遊業也非常見。」並強調：「2026年世足盃是北美和南美有史以來最容易前往(觀賽)的一次，所以大家提前預訂和付款更為積極主動。」

FIFA世足盃三十多年來首次重返美國，為期五周賽事於2026年6月11日揭幕，來自48國隊伍將在數周內爭奪冠軍，至於冠軍賽訂於7月19日在紐約市郊舉行。