前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷

旅客準備進入奧克蘭國際機場。美聯社

如果想飛往加州舊金山灣區 ，熱門的舊金山國際機場是腦海中首先會想到的交通樞紐；但有另一個選項常被忽略，就是位於灣區東岸的奧克蘭 國際機場，因為這座機場距離奧克蘭市中心僅10英里，所以對於前往東灣的旅客而言更方便。

旅遊新聞網站Explore報導，奧克蘭國際機場較小，但也更安靜又便宜，因此可能是更方便的選擇，特別適合希望排隊時間短、能避開班機延誤和更輕鬆體驗機場的旅客。所以如果不喜歡人潮、漫長的等待或需要拖著行李箱穿過大型航廈，而且是短程旅行或時間緊張，選擇奧克蘭國際機場能讓旅行更愜意。

奧克蘭國際機場雖然不如舊金山國際機場知名，但具有多項優點，其中之一是成本效益高。近期資料顯示奧克蘭機場的基礎票價比舊金山機場和聖荷西國際機場都更低；因此在意荷包的旅客選擇奧克蘭機場可以省下不少錢，背後原因是西南航空、阿拉斯加航空、精神航空與達美航空等有飛往奧克蘭機場的航空公司即使是旺季也能提供穩定票價，對於需要購買多張機票的家庭旅客而言，價差非常可觀。

另外，從奧克蘭機場前往都市更方便又便宜，偏好大眾運輸的旅客可以在機場乘坐AirBART接駁車前往舊金山灣區捷運，就能輕鬆到達舊金山市中心、柏克萊、奧克蘭、核桃溪以及灣區其他多個城市，旅途俐落、簡便又能完全避開塞車。想要自駕的旅客則可以在機場租車，停車也比舊金山機場更容易找車位而且費用便宜。

奧克蘭機場可提供旅客全面的舒適旅行體驗，雖然比舊金山國際機場小，但仍透過更新的航廈、餐飲和購物有更多選擇而成長，候機處乾淨又現代，還能充電，也有高速無線網路；有旅客在Google評論上寫道，奧克蘭機場絕對是他最喜歡的美國機場，小巧便捷、容易找路，很適合家庭出遊，保全與工作人員都很專業且服務周到，租車也很方便，地理位置很棒又安全，機場內很乾淨。

奧克蘭機場也因為比較小，所以不會太擁擠，報到的速度比較快，安檢的排隊人龍也比較短，拿取行李的時間也更快，因此絕對可以考慮將奧克蘭作為在灣區旅遊的起點或終點，不但能省錢、避開人潮，還能輕鬆抵達目的地。