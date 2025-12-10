我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：若能重來一次 不會加入DOGE

免簽國旅客來美擬審查5年社群紀錄…今日你應知道5件事

全球聖誕旅遊首選城市 倫敦剛獲「加冕」

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾穿梭在倫敦柯芬園（Covent Garden）的聖誕市集。路透
民眾穿梭在倫敦柯芬園（Covent Garden）的聖誕市集。路透

全球每個城市在年底假日期間皆盡情展現節慶氛圍，但其中一個最懂得捕捉這個季節的夢幻魅力。

旅遊與休閒（Travel + Leisure）報導，根據提供有關VPN、隱私權法規及網路安全資訊的網站PrivacyJournal調查，倫敦登上全球聖誕旅遊首選城市榜首，豐富多元的旅遊選擇（如漫步維多利亞時代市集、皇家宮殿幕後導覽）以及無數免費節慶活動與景點使其在眾多競逐者中勝出。

從裝飾璀璨的聖誕市集、美輪美奐的節慶佈置，道氣氛歡愉的溜冰場等，倫敦為所有人提供無窮無盡的假日活動。

倫敦之外，阿姆斯特丹憑藉遊船與傳統荷蘭佳餚等節日體驗，躋身全球聖誕旅遊第二佳城市；德國紐倫堡（Nuremberg）、克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）及法國史特拉斯堡（Strasbourg）分列三至五名。

PrivacyJournal執行長莫里西奧·普魯斯（Mauricio Preuss）指出，今年名單上最引人注目的是，歐洲城市完全佔據聖誕旅遊版圖，前十名中囊括九個；但更耐人尋味的是，目的地的多元性，倫敦以繽紛活動領先群雄，荷蘭、法國與德國則憑藉經典聖誕市集與語言無障礙脫穎而出，而薩格勒布這類隱藏版景點更提供12月更經濟的住宿選擇。

在北美地區，加拿大魁北克是唯一躋身前十的城市，位居第八。PrivacyJournal指出，當地聖誕旅遊行程聚焦其法裔文化傳承，通常提供雙語導覽服務。此地亦是性價比最高的城市之一，旅遊行程中位數價格約每小時22.63元。

紐約市位居美國榜首、排名第14，密蘇里州布蘭森（Branson）第16名，喬治亞州薩凡納（Savannah）以第17名緊隨其後。

PrivacyJournal是透過分析旅遊平台貓途鷹（Tripadvisor）與客涯（Kayak）的數據，綜合四項指標制定此榜單：聖誕導覽行程數量、每小時導覽中位數價格、導覽提供語言平均數，以及十二月每晚平均旅館價格。

以下為全球十大聖誕旅遊城市名單：

1. 英國倫敦

2. 荷蘭阿姆斯特丹

3. 德國紐倫堡

4. 克羅埃西亞薩格勒布

5. 法國史特拉斯堡

6. 捷克布拉格

7. 匈牙利布達佩斯

8. 加拿大魁北克

9. 丹麥哥本哈根

10. 義大利羅馬

德國 特拉斯 加拿大

上一則

彈性拉伸帶 緩解全身疼痛、預防運動傷害

下一則

傳奇建築師蓋瑞辭世 認識這10件經典之作

延伸閱讀

聖誕將至 網推「好市多6大好物」 零食、家電全都有

聖誕將至 網推「好市多6大好物」 零食、家電全都有
馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判

馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判
全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景
捷克海拔最高「聖誕郵局」 收到來自台灣溫暖信件

捷克海拔最高「聖誕郵局」 收到來自台灣溫暖信件

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

2025-12-08 10:18
示意圖。（取自123RF）

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

2025-12-08 15:29
運輸安全管理局表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。路透

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

2025-12-05 09:06
一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。路透

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

2025-12-07 13:34
儘管加拿大多數交通規則與美國相似，但如同美國各州，加拿大各省的交通法規亦因地而異。Image by Larry from Pixabay

美國駕駛這5習慣 恐在加拿大吃罰單

2025-12-06 14:36

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重