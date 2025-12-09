我的頻道

香港宏福苑火災死亡人數增至160人…今日你應知道5件事

平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買

胡佛水壩漂流之旅新體驗 請來聖誕老人掌舵

編譯尤寶琪／即時報導
胡佛水壩(Hoover Dam)。美聯社
胡佛水壩(Hoover Dam)。美聯社

胡佛水壩(Hoover Dam)高726英尺，所用的混泥土量，足以從舊金山鋪設一條高速公路到紐約，在其下方，坐落著科羅拉多河(Colorado River)的黑峽谷(Black Canyon)；被指定為「國家水道」(national water trail)，黑峽谷深受皮划艇和泛舟愛好者的喜愛，但在每年的這個時候，你或許還會看到一位意想不到的訪客劃著小船經過：聖誕老人。

聖誕節前夕，胡佛水壩泛舟探險公司(Hoover Dam Rafting Adventures)推出了一項特別的假日泛舟之旅，讓遊客可以與聖誕老人一起穿越黑峽谷；這段12英里的水上之旅，充滿節日氣氛同時也充滿了冒險感，吸引著各種類型的旅行者；除了與聖誕老人和他的快樂夥伴們，一起共度一段美好時光外，這趟六小時的旅程還能讓遊客以獨特的視角欣賞高聳的峽谷峭壁、雄偉的水壩以及東側亞利桑那州和西側內華達州兩州的沙漠景觀。

一路上，你還可以看到沙漠大角羊、魚鷹和大藍鷺；這場探險之旅的行程，包括在胡佛水壩下游停留，從水上欣賞水壩美景，然後繼續順流而下前往柳樹灘(Willow Beach)，最後在著名的翡翠洞(Emerald Cave)附近，給這場旅程話下句點。

這場與聖誕老人一起漂流的假日之旅，成人及16歲以上兒童票價為100元，5至15歲兒童票價為88元。 4歲及以下兒童免費。另有家庭套票和情侶套票可供選擇。此價格不包含15美元的國家公園門票；整個行程大約六小時，乘坐由專家指導、聖誕老人親自駕駛的機動充氣筏，且在旅程的每一步，聖誕老人都會與遊客合影留念，並在河上進行交流。

2025年的假日漂流之旅，將於聖誕節前一周的12月17日至21日，以及聖誕夜舉行；行程包含所有必要的安全裝備、盒裝午餐和飲料；每人額外支付69元，即可享有從拉斯維加斯飯店出發的往返空調巴士接送服務；返回拉斯維加斯的巴士之旅，還會經過麥克‧奧卡拉漢- 帕特‧提爾曼紀念大橋(Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge)，遊客可從橋上俯瞰黑峽谷和下方奔流而下的河流，欣賞連接亞利桑那州和內華達州的壯麗景色。

聖誕節 內華達州 舊金山

獲捐款62.5億的「川普帳戶」 父母如何為孩子申請？

